Einblick ins Infozentrum erhalten

Die Walkenrieder Klosteranlage gehört als ältester Teil zum Welterbe-Ensemble im Harz. Die Stiftung und das Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried laden am UNESCO-Welterbetag am 3. Juni ein, einen ersten Einblick in die Planungen zum zukünftigen Welterbe-Infozentrum zu erhalten. ...