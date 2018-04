Info-Abend über Demenz

Herzberg Im Rahmen ihrer Patientenakademie lädt die Helios Klinik Herzberg zum Thema „Alles, was Sie rund um Demenz wissen möchten“ am Dienstag, 8. Mai, um 17 Uhr in die Klinik-Cafeteria ein. Als Experten informieren Dr. Frank Füldner, Chefarzt der Klinik für Altersmedizin, und Jutta Kindereit,...