Fotoschau über Bäckereien

Ebergötzen Das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen zeigt seit dem Wochenende die Ausstellung „Projekt Brot – Eine fotografische Reise von Ost- nach Westeuropa“. Die Schau umfasst nach Angaben des Museums 32 Fotografien, die in Bäckereien in der Ukraine, in Tschechien, Polen, Deutschland und Frankreich...