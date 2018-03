Gitte Haenning & Band sind zu Gast

Gitte Haenning & Band gastieren mit ihrem Programm „Meine Freunde, meine Helden, Ihre Gitte!“ am Freitag, 27. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Osterode. Gitte Haenning präsentiert in ihrem neuen Konzertabend eindrucksvoll eine Vielzahl ihrer speziellen Lieblingslieder, die Songs ihrer Freunde...