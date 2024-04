Der Zirkus Dobbelino

Roman von Dobbeler (51) machte 2006 seine Leidenschaft für die Zirkuskunst und das Jonglieren zum Hauptberuf und gründete in Braunschweig den Kinderzirkus Dobbelino. Im Rheinland aufgewachsen, hatte von Dobbeler zuvor Sozialpädagogik studiert und in Braunschweiger Jugendzentren gearbeitet. Er absolvierte ein Zusatzstudium für Bewegungspädagogik und absolvierte Weiterbildungen zum Zirkuspädagogen und Zeltbaumeister.

Mirjam von Dobbeler (46) lernte ihren späteren Mann Ende der 90er Jahre kennen, als sie als Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung in Braunschweiger Jugendzentren arbeitete. Sie absolvierte zusätzlich eine Ausbildung zur Clowndarstellerin an der Clownschule TuT Hannover und ist Mitinhaberin und Mitarbeiterin des Kinderzirkus Dobbelino.

Der Kinderzirkus Dobbelino bietet bundesweit Zirkusprojekte vor allem in Grundschulen an. Jeweils eine Woche lang arbeitet das Team mit Kindern an zirzensischen Bewegungsformen und Künsten und entwickelt eine Show, die am Ende der Projektwoche mehrfach aufgeführt wird. Auf- und Abbau des Zirkuszeltes sind Teil des Projekts. Die Kosten lägen je nach Zahl der beteiligten Kinder zwischen 12.000 und 20.000 Euro und würden über (moderate) Teilnahmegebühren, Eintrittsgelder und Sponsorenmittel erwirtschaftet, sagt Roman von Dobbeler. Vor allem in Nordrhein-Westfalen gebe es viele Buchungen. In unserer Region seien die Schulen zurückhaltender. In Kooperation mit dem Goethe-Institut gab es mittlerweile auch Zirkusprojekte in Sri Lanka und Rumänien.

Das zirkuspädagogische Zentrum Spokuzzi e.V. gründeten die von Dobbelers 2006 in Braunschweig. Dort trainieren sie und ihr Team überwiegend ehrenamtlich und inklusiv rund 120 Kinder und Jugendliche in zirzensischen Bewegungs- und Darstellungskünsten. Trainingsorte sind ein Probenzentrum an der Frankfurter Straße und die Zirkuszelte an der Schefflerstraße.