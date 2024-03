Braunschweig. Die Australier schaffen die erste Doppelspitze in den deutschen Albumcharts seit 15 Jahren. Was ist der Grund dieses phänomenalen Erfolgs?

Ein 44 Jahre altes Album ist in dieser Woche auf Platz 1 der deutschen Charts geklettert: Mit einer cleveren Marketing-Strategie haben die australischen Rocklegenden AC/DC es geschafft, das 1980 erschienene Werk „Back in Black“ in Deutschland ganz vorne zu platzieren. Doch nicht nur das: „Highway to Hell“, das die Hardrock-Band sogar noch ein Jahr vorher veröffentlichte und Ende der 1970er-Jahre für den Durchbruch der Musiker sorgte, kam auf Platz 2. Eine Doppelspitze in den deutschen Albumcharts gab es zuletzt vor 15 Jahren. 2009 erreichte Michael Jackson posthum diesen Erfolg. Mit „Live ´92“ kam in dieser Woche ein drittes Album von AC/DC in die Top10 – auf Platz 9. Ein unfassbarer Erfolg. Doch wie kam es dazu?

Zum 50-jährigen Bestehen der Band sind am vergangenen Freitag, 15. März, acht Alben und ein Live-Album als limitierte Gold-Vinyl-Edition erschienen. Zu erwerben im regulären Handel und in zwei Pop-Up-Stores.

Der Erfolg dieser Kampagne ist gigantisch, denn auch die übrigen sechs Alben schafften es in die Top30: „High Voltage“ (1975, Platz 12), „The Razor‘s Edge“ (1990, Platz 13), „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ (1976, Platz 19), „For Those about to Rock (We Salute You)“ (1981, Platz 22), „Powerage (1978, Platz 26) und „Who made Who“ (1986, Platz 30).

Parallel zu diesem Charts-Hammer gibt es die gute Nachricht, dass noch immer ausreichend Tickets für die lang erwartete „Power Up“-Tour in diesem Sommer, die erste Tour von AC/DC seit acht Jahren, verfügbar sind. Am Freitag gab es noch Karten für die Konzerte in Hannover am 31. Juli, in Gelsenkirchen am 21. Mai und in Dresden am 19. Juni. Doch auch für die anderen Shows könnte es bald wieder Karten geben. Allein bei den elf Konzerten der Rocklegenden zwischen Mai und August in Deutschland werden etwa 700.000 Menschen dabei sein.