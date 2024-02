Braunschweig. Bosse tritt im März in der Eule auf, um Geld für eine Braunschweigerin und ehemalige Kollegin zu sammeln. So viel kosten die Tickets.

Sänger Bosse tritt am Freitag, 8. März, vor 120 Zuschauerinnen und Zuschauern im Eulenglück (ehemals Café Merz) in Braunschweig auf. Mit dem Benefizkonzert will er Geld für die Braunschweigerin Nadine Schrader sammeln. Ihr wurde im Jahr 2020 eine seltene Form von Multiple Sklerose, PPMS, diagnostiziert. Daher hat sie sich in Mexiko einer sehr kostspieligen Behandlung unterzogen.

„Ich habe in meiner späten Jugend zusammen mit Nadine im Café Merz gearbeitet. Ich freue mich darauf, genau in dem Laden, in dem wir damals zusammen unsere Schichten geschoben haben, gemeinsam mit vielen tollen Leuten Geld für ihre Behandlung zu sammeln.“, so Frontsänger Axel Bosse.

In einer kleinen Akustikbesetzung mit Gitarre, Klavier und Cello wird Bosse einen Mix aus seinen größten Hits und neusten Songs vom Album „Übers Träumen“ spielen, heißt es in der Mitteilung. Der Vorverkauf für das Benefizkonzert startet am kommenden Montag, 26. Februar, um 16 Uhr. Die Tickets kosten 100 Euro und sind erhältlich auf www.aufdiefeinetour.de und www.eventim.de. Die Einnahmen werden an Nadine Schrader gespendet.

