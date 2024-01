Braunschweig. Premiere an Pfingsten: Im Raffteichbad findet erstmals das Lost-Place-Festival für bis zu 7000 EDM-Fans statt. Diese Pläne haben die Veranstalter.

An Pfingsten verwandelt sich das Raffteichbad in Braunschweigs wohl größten Open-Air-Dancefloor des Jahres. Zum ersten Mal findet auf dem Gelände im Westen der Stadt das Lost-Place-Festival statt. Nach zwei Saisons auf der Expo-Plaza in Hannover hat das Elektro-Festival nun ein neues Zuhause. Nach Angaben der Veranstalter, der Firma Nios Events aus Hamburg, soll das EDM-Event inklusive Camping von Donnerstag, 16., bis Montag, 20. Mai, stattfinden. Das komplette Festivalgelände wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, bespielt. Für bis zu 7000 Menschen ist dort Platz.

Insgesamt wird es fünf Bühnen geben, so der Plan. Neben einer Mainstage, einer Techno-Bühne und einer Hardstyle-Stage ist eine Camping-Stage vorgesehen, auf der am Freitag ein Opening stattfinden soll, dazu noch eine Newcomer-Stage. Die Gespräche mit Künstlern laufen aktuell, mehr als 30 sollen es am Ende werden, der erste Headliner ist sogar schon verpflichtet: Es wird der Detmolder DJ Tujamo sein, der 2022 die Marke von einer Milliarde Streams bei Spotify knackte und bereits mit Steve Aoki, Chris Lake und Kid Ink zusammenarbeitete. In den beiden vorherigen Jahren waren die Ostblockschlampen, Harris & Ford, Brandon, Neptunica und Hendriks die größten Namen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Lost-Place-Festival: Tickets sind online verfügbar

Festivaltickets gibt es bereits online für 60 Euro, Tickets für den Samstag und Sonntag kosten je 45 Euro. Wer campen möchte, muss zusätzlich 45 Euro bezahlen, ein Auto-Ticket gibt es für 10 Euro.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Das Festival ist explizit nur für Volljährige. Speisen und Getränke werden auf dem Festivalgelände verboten sein, auf dem Campingplatz dürfen die Besucher jedoch ihre eigene Nahrung konsumieren. Allerdings: Glasbehältnisse sind dort verboten. Sanitäter hingegen werden rund um die Uhr vor Ort sein, versprechen die Veranstalter. Bar- und Kartenzahlung werden auf dem Gelände möglich sein. Auch Taschen bis zu einer Größe von Din A4 sind erlaubt.

Das Lost-Place-Festival ist eine weitere Großveranstaltung im Jahreskalender für Braunschweig und das Raffteichbad. Außerdem bestätigt sind für den Ort Konzerte von Pur, Bosse und Bushido im August.