Braunschweig. In der autobiografischen Erzählung „Wir hätten uns alles gesagt“ lotet die Schriftstellerin ihre Lebensgeschichte aus - mit Folgen.

Judith Hermanns literarische Karriere begann traumhaft, von null auf hundert, 1998 mit dem Erzählungsband „Sommerhaus, später“. Neun Kurzgeschichten, die alles hatten, was das Genre attraktiv macht: mit wenigen, präzisen Sätzen umrissene untergründig spannungsvolle Situationen, in die man sofort hineingezogen wird. Protagonisten aus dem Hier und Jetzt, unmittelbar präsent, alltäglich und doch voller Geheimnisse. Plots, die sich beiläufig verdichten. Offene Enden, die Leser in einem seltsam angeregten Schwebezustand entlassen. Elegante, kühle und doch empathische Prosa.