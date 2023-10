Königslutter. Hunderte Patienten wurden im Rahmen der Aktion T4 ermordet: Darunter der Erbe des Braunschweiger Vieweg-Verlags. Das ist ihre Geschichte.

Hans Tepelmann, Marie Kopp, Peter Becker: Drei Menschen, die dreierlei gemeinsam haben. Sie lebten Anfang der 1940er Jahre im Bereich der heutigen Gemeinde Lehre, sie lebten in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Königslutter: Und sie wurden Opfer der Aktion T4. So nannten die Nazis die Ermordung von Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, die sie als „Ballast“ für den Rest der Bevölkerung erachteten. Hans Tepelmann, Marie Kopp und Peter Becker wurden 1941 in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet.