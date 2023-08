Helene Fischer mit großer Ankündigung: "Ich bin sehr dankbar"

Der Schrecken war groß, als Helene Fischer im Juni in Hannover blutend die Bühne verlassen musste. Nach der Sommerpause soll die Tour mit ihren spektakulären Shows nun wie geplant in Köln weitergehen.

"Ich bin sehr dankbar!" So leitete Schlagerqueen Helene Fischer während eines Konzerts am Dienstag in Köln eine Ankündigung ein, auf die ihre Fans schon lange gewartet haben dürften: An Weihnachten 2023 wird es nach drei Jahren Pause eine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" im ZDF geben. Das berichtet das Branchenportal dwdl. Auch das ZDF hat entsprechende Pläne inzwischen bestätigt.

"Helene Fischer Show" wegen Corona-Pandemie zweimal abgesagt

Zuletzt war die Show 2019 im ZDF gesendet worden. 2020 folgte wegen der Corona-Beschränkungen nur ein Zusammenschnitt mit Ausschnitten aus vergangenen Jahren. In den beiden darauffolgenden Jahren wurde die Sendung jeweils abgesagt – als Grund wurden Schwierigkeiten, während der Corona-Pandemie ein so großes Event zu veranstalten, genannt.

Nach langem Hin und Her könne sie endlich sagen, dass es die "Helene Fischer Show" wieder gebe, sagte die Sängerin am Dienstag auf der Bühne. "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe."

Lesen Sie auch: Nach Unfall – Helene Fischer äußert sich zu Tourstart

"Helene Fischer Show" als Quotengarant an Weihnachten

Erstmals wurde die "Helene Fischer Show" 2011 ausgestrahlt, damals noch im Ersten. 2014 folgte dann der Wechsel ins ZDF. Seitdem entwickelte sich die Sendung zu einem Quotengaranten am Ersten Weihnachtstag. Die letzte reguläre Ausgabe am 25. Dezember 2019 sahen rund 5,92 Millionen Menschen – ein Rekordwert für die Show.

2023 wird die "Helene Fischer Show" wieder im ZDF ausgestrahlt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Aufgezeichnet wird die "Helene Fischer Show" in der Regel bereits im Herbst oder Anfang Winter an zwei Abenden, die dann für die TV-Ausstrahlung zu einer Show zusammengeschnitten werden. Zu Gast sind nationale, aber auch internationale Stars wie Mark Forster, Roland Kaiser, James Blunt oder Luis Fonsi. 2023 soll die Show laut dwdl Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet werden. Informationen über einen möglichen Kartenverkauf gibt es bisher nicht. (nfz)