Helene Fischer: Nach Unfall - Sängerin äußert sich zu Tourstart

Berlin Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer ihren Tourstart verschieben. Jetzt hat sich die Schlagersängerin an ihre Fans gewandt.

Wegen eines Unfalls musste Helene Fischer ihre Konzerte in Bremen und Köln vorerst absagen. Jetzt meldet sich der Schlagerstar auf Instagram mit neuen Informationen.

Helene Fischer: Dann startet sie ihre Tour

Nach nur drei Wochen der Genesung hat Helene Fischer nun das "Go" von ihrem Arzt bekommen. Ihre Tour wird am kommenden Dienstag, dem 11. April, im Hamburg starten. Auf Instagram verkündete sie ihren Fans: "Hamburg, wir nehmen einen zweiten Anlauf. Und diesmal hält mich wirklich nichts mehr auf!"

Das Video zeigt Helene Fischer mitten in ihren Proben und Ausschnitte ihres neuen Bühnenprogramms. Trotz der Rippenfraktur will die Schlagersängerin bei ihrer anspruchsvollen Show bleiben. Ihre Zuschauer erwartet eine große Artistik-Show, bei der sie zusammen mit dem berühmten Cirque du Soleil auf der Bühne stehen wird. Lesen Sie hier: Helene Fischer gibt Details zur Tour bekannt: 70 Konzerte

Insgesamt musste Fischer aufgrund ihrer Verletzung drei Konzerte in Bremen und sechs in Köln absagen. Die Termine sollen im Mai, im August und im September nachgeholt werden, wie die Künstlerin auf ihrer Instagram-Seite mitteilte.

Bremen:

Mi. 10. Mai 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 22. März 2023

Do. 11. Mai 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 23. März 2023

Fr. 12. Mai 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 21. März 2023

Köln:

Fr. 25. Aug. 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 02. April 2023

Sa. 26. Aug. 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 25. März 2023

So. 27. Aug. 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 26. März 2023

Mi. 30. Aug. 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 29. März 2023

Fr. 01. Sept. 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 31. März 2023

Sa. 02. Sept. 2023 – Hierfür gelten die Tickets vom 01. April 2023

Am 20. März hatte Fischer bekannt gegeben, dass der Tourstart ausfallen müsse. Fischers Management verkündete, dass die Sängerin sich die Rippenverletzung bei einer Drehung am Trapez zugezogen habe. Die schnelle Genesung hat sie wohl ihrem gesunden Lebenstil und körperlichen Fitness zu verdanken. Auch interessant: TV-Boss zockte Helene Fischer und Co. ab

Seit Monaten hat sich die 38-Jährige auf ihre Tour vorbereitet und dafür unter anderem in Kanada trainiert. Sie wolle ihren Fans "ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab", versprach Fischer auf ihrer Homepage im Vorfeld. (soj)