Braunschweig. Seit 35 Jahren ist Michael Hagemann aus Bortfeld Lokführer. Er erzählt, was es bedeutet, auf Deutschlands Schienen unterwegs zu sein.

Zeit für ein Gespräch? Ja, heute hat Michael Hagemann sie. Es ist sein Ruhetag. Das weiße Hemd, die dunkelblaue Hose und das Jackett mit dem DB-Emblem hängen im Schrank. „Ich fahre nie ohne meine Uniform“, sagt der Lokführer aus Bortfeld im Kreis Peine. Am Sonntag ist er mit seinem ICE von Hannover nach Berlin und Münster gefahren, morgen geht es nach Nürnberg. „Aber erst um 10.22 Uhr – manchmal fange ich auch schon um 4 Uhr an“, sagt Hagemann, der gleich zu Beginn eins loswerden möchte: „Ich bin Eisenbahner durch und durch und werde es immer bleiben.“ Das glaubt man dem 58-Jährigen sofort.

Von Hannover durch ganz Deutschland

Hagemann erzählt, dass er seit 35 Jahren Lokführer ist. Zu Beginn wohnte er im Landkreis Gifhorn und sei Regionalverkehrs-Züge gefahren. Von Braunschweig in den Harz etwa oder nach Uelzen. Vor rund zehn Jahren, er zog gerade in das Elternhaus seiner Ehefrau nach Bortfeld, habe er in den Fernverkehr gewechselt. Immer wenn er Dienst habe, steige er im nahe gelegenen Vechelde in den Zug und fahre nach Hannover. Von dort starten seine Fahrten im Fernverkehr.

Dass eine baldige Einigung zwischen der Bahn und der GDL wünschenswert wäre, sei doch klar, betont der Lokführer, der auch Vorsitzender der GDL-Ortsgruppe Braunschweig ist. Aber: „Was mich stört, ist, dass alles so lange dauert.“ Der Forderungskatalog der GDL habe der Bahn schließlich schon im November vorgelegen.

Das Image der Lokführerinnen und Lokführer habe durch die zähen Verhandlungen und wiederholten Streiks in den vergangenen Wochen und Monaten gelitten. Das weiß Hagemann, das geht nicht spurlos an ihm vorbei. „Es macht mich traurig, denn natürlich fahren wir auch viel lieber, als zu streiken.“

Was entgegnet Hagemann, wenn Gerüchte die Runde machen, Lokführer säßen während der Fahrt nur im Führerstand herum und hätten nichts weiter zu tun, als ein paar Knöpfe zu drücken? „Das ist absoluter Quatsch“, sagt der Lokführer und berichtet aus seinem Alltag. „Über Stunden aufmerksam sein und die Bahnstrecke sowie die Oberleitung zu jeder Zeit im Blick haben, gehört zu den wichtigsten Aufgaben.“ Vor allem bei der Einfahrt in die Bahnhöfe sei volle Konzentration gefordert – ebenso an Bahn-Übergängen und in der Nähe von Feldwegen, wenn er langsamer fahren müsse.

Maximal sechs Arbeitstage am Stück, danach ein Ruhetag

Und wie sieht’s mit der Familien-Vereinbarkeit aus? „Natürlich haben wir uns daran gewöhnt, dass wir keinen Nine-to-five-Job wie manch andere haben.“ Schwierig sei es aber doch, über Jahre hinweg Job und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Hagemann ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe, einen Stiefsohn und einen 20 Jahre alten Sohn mit Frau Annette. Sohn Niklas sei ebenfalls Eisenbahner, erzählt er stolz.

Der Dienstplan stünde in der Regel vier Wochen vorher fest. Die Schichten seien jeden Tag anders, mal dauere eine elf Stunden, mal eine acht. Mal muss er irgendwo in Deutschland übernachten, weil es von dort weitergehe.

Hagemann arbeitet maximal sechs Tage am Stück und 60 Stunden, danach hat er mindestens einen Ruhetag. So ist es vertraglich festgelegt. „Auf länger im Voraus geplante Familienfeiern muss ich zum Glück nicht verzichten; da kommt uns der Diensteinteiler gern entgegen.“ Es komme aber auch vor, dass sich der Dienstplan von einem auf den anderen Tag ändere und er spontan einspringen soll – meistens sagt Hagemann zu.

Annette und Michael Hagemann sind seit 20 Jahren verheiratet. © bz | Hagemann

Und dann kommt das Gespräch auf seine Frau Annette, die neben der Bahn die größte Rolle in seinem Leben spielt: „Ich weiß, eine Lokführerfrau muss viel aushalten.“ Apropos: Fragen wir doch mal Annette, was sie von dem Job ihres Mannes hält. Am Telefon meldet sich eine überaus freundliche Frau. „Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war er schon längst Lokführer – und er ist es immer noch mit Leib und Seele“, sagt die 55-Jährige, die als Verwaltungsangestellte bei der PTB arbeitet. In den 20 Jahren ihrer Ehe sei es durchaus nicht immer leicht gewesen, mit einem Lokführer im Fernverkehr verheiratet zu sein.

Ehefrau Annette musste viele Entscheidungen allein treffen

Ihr gemeinsamer Sohn Niklas kam 2004 zur Welt. „Ich bin viel mit dem Kind allein gewesen und musste manche Entscheidungen auch ohne meinen Mann treffen“, sagt sie. Der Dienstplan ihres Mannes hänge gut sichtbar in der Küche, damit Annette Hagemann immer weiß, auf welcher Strecke sich ihr Mann gerade befinde. Pünktlich zu Hause sei ihr Mann natürlich nicht immer. Wenn sein Zug Verspätung habe, sei er dementsprechend später zu Hause. Bei Personenschäden können es mitunter mehrere Stunden sein. „Ich habe in den Jahren gelernt, damit umzugehen“, erzählt sie.

Michael Hagemann wollte indes nie einen anderen Beruf ausüben. „Ich liebe es, Lokführer zu sein, und bleibe es auf jeden Fall, bis ich 67 bin, wenn meine Gesundheit es zulässt.“

Sollten die aktuellen Forderungen der GDL 1:1 durchgehen, hoffen die Hagemanns vor allem auf eins: ein klein wenig Entspannung im mitunter durchgetakteten Alltag. Denn durch eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 statt 38 Stunden hätten die Hagemanns rund zwei freie Tage mehr im Monat, die sie gemeinsam verbringen könnten – etwa beim Roten Kreuz in Gifhorn, wo die beiden ehrenamtlich tätig sind. Dieses Engagement komme manchmal einfach zu kurz.

Michael Hagemann im Führerstand. © bz | Hagemann

