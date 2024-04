Isenbüttel. Eine 82-Jährige wurde in Isenbüttel Opfer eines Exhibitionisten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch hat ein Mann auf dem Triftweg in Isenbüttel eine 82-Jährige belästigt. Das teilt die Polizei mit. Demnach sprach der Mountainbikefahrer gegen 15 Uhr eine 82-jährige Fußgängerin an und entblößte sich auf exhibitionistische Art und Weise. Als die Frau mit der Polizei drohte, floh der Unbekannte in Richtung Gifhorn.

Isenbüttel: Polizei sucht nach zirka 20 Jahre altem Mann

Laut Polizei ist der Täter zirka 20 Jahre alt. Er trägt dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Parka, dunkler Hose und einer dunklen Mütze. Er hatte einen Rucksack dabei. Vermutlich hat er sich bereits zuvor im Bereich des Triftwegsaufgehalten.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meine unter der Telefonnummer (05304) 91130 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Im Gifhorner Kreistag: „Was soll diese SA-Binde?“

Lessinggymnasium bald ohne Papenteicher Schüler?

Tankumsee finanziell schon vor Saisonstart unter Wasser

Wie es eine Gifhornerin jetzt in den Playboy geschafft hat

Gifhorner Stein-Schulleiter: Das war nicht der erste Böller

Hier gibt es den günstigsten Spargel im Kreis Gifhorn

Eisdielen im Kreis Gifhorn: So lecker schmeckt der Frühling

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red