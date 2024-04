Gifhorn. Das Überholen eines Linienbusses geht schief. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Autos mit Gifhorner Kennzeichen.

Am Montagmorgen ist es in Gifhorn zur Unfallflucht gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach bog gegen 7.30 Uhr eine 83-Jährige mit ihrem roten Hyundai i20 vom I. Koppelweg in den Calberlaher Damm ein. Nachdem sie vollständig abgebogen war, geriet ein weißes Auto seitlich gegen ihr Auto.

Überholen in Gifhorn geht schief - Mann flieht

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des weißen Autos auf dem Calberlaher Damm in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen, als er einen vor dem Einmündungsbereich wartenden Linienbus überholte und zudem versuchte, an dem Hyundai der Frau vorbeizukommen. Dabei ist es zum Unfall gekommen. Die 83-Jährige und der männliche Fahrer des weißen Autos hielten kurz an. Der Mann hob den Daumen und fuhr anschließend davon. Die Frau bemerkte, dass das Kennzeichen des weißen Autos eines aus Gifhorn war.

Zu den aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen und den bislang unbekannten Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 98700 entgegen.

