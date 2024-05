Salzgitter. Vom Feld direkt auf den Teller: Salzgitters Hofläden und Wochenmärkte bieten regionale Produkte. Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Hofläden bieten regionale Lebensmittel mit hohem Standard und großer Transparenz. Genauer erfahren Interessierte nirgendwo, wie Produzenten ihr Essen herstellen. Viele Höfe bieten konkrete Informationen über ihre Produktion und Führungen an. Es ist eine Stärke, dass Interessierte vor Ort fragen können, wie die Höfe die Tiere halten und wie sie ihr Gemüse und Obst produzieren. So wissen sie genau, unter welchen Bedingungen ihr Essen hergestellt wird.

Für regionale Produkte aus Salzgitter arbeiten viele Höfe zusammen

Wir haben uns auf die Suche nach Hofläden in Salzgitter gemacht und ein ganzes Netzwerk gefunden: Einige der Läden bieten auch Produkte von befreundeten Betrieben an. Sie unterstützen sich gegenseitig. So bereichern sie ihre Sortimente und bieten ihren Kunden einen Mehrwert. Andere vertreiben ihre Produkte auch über Supermärkte, auf Wochenmärkten und in Verkaufsautomaten. Einer der großen Unterschiede: Anders als im Supermarkt stehen nicht immer alle Produkte zur Verfügung. Höfe, die Fleisch anbieten, setzen oft darauf, dass Kunden Ware vorbestellen. Erst wenn es genügend Interessenten gibt, schlachten sie ein Tier.

Das Obst- und Gemüseangebot ist häufig saisonal – dafür regional. Außerdem sollten sich Kunden und Kundinnen darauf einstellen, bar zu bezahlen. Und steht bei den Inhaber-Familien mal ein Urlaub an, kann der Laden auch mal geschlossen bleiben. Bei unserer Recherche gab es stets aktuelle Informationen zum Angebot und den Öffnungszeiten auf den Websites und in Social Media. Einige Höfe bieten Newsletter an, in denen sie über die Ernte und aktuelle Termine informieren. Auch der direkte Kontakt ist gewünscht: Ob am Wochenmarktstand oder per Telefon, Nachfragen sind erlaubt. Der Aufwand lohnt sich!

Die Höfe der Region Salzgitter und was sie anbieten

Der Gutshof Löwe bietet verschiedene Produkte rund ums Huhn: Es gibt vor Ort gehaltene Weidehähnchen, Freilandeier, Nudeln, Eierlikör und Leberwurst. Hinzu kommen verschiedene Geflügelwürstchen. Die Inhaber sind Wilken und Marie-Theres Löwe. Familie Löwe vertreibt viele Produkte über Verkaufsautomaten in Salzgitter, Baddeckenstedt und Wolfenbüttel sowie bei weiteren Hofläden und Schlachtereien in der Region. Der Hof liegt in Ringelheim, Gutshof 7.

Schopper’s Hofladen bietet Schweinefleisch und Rindfleisch vom roten Höhenvieh aus dem eigenen Betrieb. Kunden können online vorbestellen, der Betrieb lässt ein Tier schlachten, wenn Kunden genug Fleisch vorbestellt haben. Außerdem gibt es Kartoffeln, Fruchtaufstriche und andere saisonale Produkte im Angebot. Er ist in Rigelheim, in der Bahnhofstraße 2.

Anita und Jan Schopper in ihrem Hofladen in Salzgitter-Ringelheim. (Archiv) © Andreas Schweiger | Andreas Schweiger

Der Hofladen vom Gut Nienrode verkauft saisonales Gemüse, unter anderem Spargel. Zudem gibt es Wildschweinwürstchen, Kartoffeln, Weine und allerhand Eingemachtes. Johannes Albert Lüntzel übernahm den Hof, seine Familie ist bereits seit 1811 im Gut tätig.

Ein kleiner Laden mit Selbstbedienung ist der Hoflladen Haars. Der Laden befindet sich in der Konsul-Waßmuß-Straße 8 in Ohlendorf. Er liegt leicht versteckt in einem Gewölbekeller, der Weg dorthin ist aber ausgeschildert. Es gibt täglich frische Eier aus eigener Produktion, aber auch Honig, Kartoffeln, Dosenwurst und Marmeladen von anderen Herstellern aus der Region.

Hier wird noch per Hand sortiert: Simone, Henrik und Matthias Hagemann verkaufen ihre Eier aus dem Hühner-Mobil direkt im Nachbarraum im Hofladen. (Archiv) © Yvonne Weber | Yvonne Weber

In Engelnstedt, Auf der Graube 1, liegt der Hof Hagemann. Der Hof bietet in seinem Selbstbedienungs- Hofladen Produkte rund um dieeigenen Hühner, Gänse und Schweinean. Es gibt Eier, Nudeln, Fleisch und Wurst, ganze Hähnchen, Hühnerfrikassee und Kartoffeln. Von Partnern aus der Region gibt es zudem Milch, Kakao und Honig. Im Herbst verkauft der Hof eigene Kürbisse. Ganz in der Nähe des Hofes wächst ein Blumenfeld zur Selbstbedienung, bezahlt wird per Vertrauenskasse.

Neben Schweinefleisch aus eigener Schlachtung bietet der Hofladen Görk unter anderem Hühnereier, saisonal Spargel aus der Region, Kartoffeln und selbstgemachte Fruchtaufstriche an. Das Ehepaar Kerstin und Heiner Görk lebt gemeinsam in fünfter Generation in einem mehr als 140 Jahre alten Bauernhaus in Groß Mahner, Südring 54. Im Hofladen verkaufen sie sogar selbst geräucherte Mettwürste.

Das nur samstags geöffnete Lädchen „Herzensgut - der Hofladen“ verkauft Feinkost und Fleisch von Bauern aus der Region. Im Angebot sind Spirituosen und per Hand abgefüllte Geschenkflaschen. Es gibt zudem Präsentkörbe mit Gutscheinen. Ferner verkauft der Laden Bio-Gewürze, Bio-Essig und -Öl, Gemüse und Eier. Der Laden befindet sich in der Hauptstraße 8a in Üfingen.

Hier verkauft Elke Fellenberg Obst und Gemüse. (Archiv) © Braunschweiger Zeitung | Bernward Comes

Obst- und Gemüsekisten gibt es direkt ab Hof nach Hause geliefert: Das bietet Fellenberg Gemüse und Obst. Das Angebot gibt es im Online-Shop. Wer lieber selbst durch das Sortiment stöbern möchte, hat dazu mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr im Hofladen die Möglichkeiten. Der Laden der Inhaberin Elke Fellenberg ist in Salder, Felsweg 26a. Außerdem ist Fellenberg auf den Salzgitteraner Wochenmärkten anzutreffen.

Wochenmärkte in Salzgitter

Lebenstedt, Chemnitzer Straße: Dienstag und Freitag, 8 bis 13 Uhr

Lebenstedt, Am Schölkegraben: Mittwoch und Samstag, 8 bis 13 Uhr

Salzgitter-Bad, Marktplatz: Mittwoch und Samstag, 8 bis 13 Uhr

Lebenstedt, Einkaufszentrum Fredenberg: Donnerstag, 8 bis 13 Uhr

