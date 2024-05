Calbecht. Einmal Zugführer spielen? In der Ostfalia in Salzgitter geht das jetzt. Was das der Hochschule bringen soll, lesen Sie hier.

Wie der Traum eines zugbegeisterten Grundschülers – so wirkt der Bahnbetriebssimulator auf dem Ostfalia Campus in Calbecht auf den ersten Blick. Hinter dem etwas sperrigen Begriff steckt die Nachbildung der Führerkabine eines Zuges. Man nimmt auf einem großen Sessel Platz, von wo aus die Armaturen bedient werden, und blickt auf einen Bildschirm. Wie durch die Windschutzscheibe eines Zuges ist darauf die voraus liegende Fahrstrecke zu sehen.

Beim Fahren muss stets auf eine Anzeige geachtet werden, die dem Fahrer verrät, wie weit er noch von der nächsten Geschwindigkeitsvorgabe entfernt ist. Die Kunst besteht darin, die Geschwindigkeit entsprechend so schnell wie möglich nach oben oder so kurzfristig wie möglich nach unten zu korrigieren – schließlich soll der Zug pünktlich ankommen.

Ebendieser Bahnsimulator wurde am Donnerstag, 23. Mai, an der Ostfalia in Betrieb genommen. Nachdem die Präsidentin der Fachhochschule, Rosemarie Karger, Professor für spurgeführte Verkehrssysteme, Marco Brey, und Vertreter von Alstom das Eröffnungsband zerschnitten, durfte der Geschäftsführer von Alstom Transport Deutschland, Christian Bieniek, als Erster den Bahnbetriebssimulator testen. Anschließend wurde der Simulator den Anwesenden für weitere Probefahrten zur Verfügung gestellt.

Was den Bahnsimulator an der Ostfalia Salzgitter technisch besonders macht

Technisch zeichnet sich der Bahnsimulator vor allem dadurch aus, dass er das neue „European Train Control System“ (ECTS) simulieren kann. „Das wird ein europäischer Standard für Signaltechnik, der es in Zukunft ermöglichen wird, Züge viel enger hintereinanderfahren zu lassen“, erklärt Christian Bieniek von Alstom, „im Grunde sind die Züge auf diesem System vernetzt und sprechen miteinander.“

Darüber hinaus erlaube der Simulator verschiedene technische Parameter der Zugfahrt zu verändern, um in der Lehre Anwendungswissen in Zukunft besser vermitteln zu können, wie Professor Brey ausführt. So könne beispielsweise die Beladung des Zuges variiert werden.

Zug fahren können Studierende jetzt an der Ostfalia in Salzgitter üben. © FMN | Rudolf Karliczek

In ihrem Pressebericht kündigt die Ostfalia auch an, mit „Smart Transportation Systems“ einen neuen Studiengang in diesem Bereich anzubieten. Professor Brey berichtet dazu: „Es gibt ein Schwerpunktmodul zum Thema Bahnbetrieb. Da geht es darum, wie eine Zugfahrt vorbereitet wird. Das können Sie am Simulator sehr gut machen.“

Das bedeutet der neue Simulator für die Ostfalia in Salzgitter

Neben der Ausbildung von Fach- und Führungskräften im Bahnsektor, soll der Simulator laut Pressebericht aber auch für die praktische Fortbildung angehender Zugführer dienen. Dabei werden die Anschaffungs- und Betriebskosten des Simulators je zur Hälfte von der Ostfalia und Alstom getragen. Professor Brey verrät uns hierzu, dass aber schon die Anschaffungskosten des Bahnbetriebssimulators sich für die Hochschule auf eine sechsstellige Summe beliefen.

Die Bedeutung des Simulators beschreibt Alstom-Manager Bieniek mit der Losung: „Win-Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten. Für Alstom führt Bieniek aus: „An qualifizierten Kräften gibt es immer einen Bedarf, insbesondere im Bereich Signaltechnik, wegen der Umrüstung der gesamten Altflotten und Strecken auf das ETCS-System.“ Professor Harald Rau, Dekan der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien, betont, dass es der Ostfalia wichtig sei, immer die Verbindung mit der Praxis zu suchen. Und: „Mit den Dingen, die wir jetzt machen, mit solchen Angeboten, sind wir in Deutschland einzigartig.“

