Braunschweig. Die Polizei sorgt mit viel Präsenz für eine Fan-Trennung, aber in den Kurven brennt es. Politischer Ärger ist vorprogrammiert. Eine Analyse.

Als Innenministerin Daniela Behrens um 14 Uhr, mitten in der ersten Halbzeit, ein erstes Zwischenfazit zum Polizeieinsatz gibt, konnte die SPD-Politikerin noch nicht erahnen, dass sich auch nach diesem Niedersachsen-Derby die Diskussionen zwangsläufig wieder um mehr Stadionsicherheit drehen werden.

Fast 90 Minuten knallte und böllerte es. Pyro, Blinker, Rauchtöpfe, Fackeln. Das ganze Sortiment hatten die beiden Fan-Szenen von Eintracht und 96 an diesem durchaus schönen Sonntag ins Stadion an die Hamburger Straße bringen können. Fußball wurde damit leider wieder mal zur Nebensache.

Auch interessant

Derby-Ticker: Pyro-Ärger und Verletzte – kommt jetzt der Zuschauerausschluss? Von Joshua Connor Müller und Stefan Lienert

96-Chaoten beschießen Familienblock: Mindestens eine Frau verletzt

Trauriger Höhepunkt war der Beschuss mit Raketen durch Chaoten aus Hannover in Blöcke, in denen Familien und Kinder saßen. Mindestens eine Braunschweiger Anhängerin erlitt dabei Verbrennungen und musste behandelt werden. Der meistgehörte Satz im Stadion war somit dieser hier: „Mit Ihrem Verhalten schaden Sie sich und anderen und sorgen im Zweifel dafür, dass Ihrem Verein eine empfindliche Geldstrafe droht“, erklärte der Stadionsprecher in einer Art Dauerschleife. Doch auch sein Hinweis, dass man mit seinem Verhalten „Kinder gefährde“, verhallte bei denjenigen, die offenbar an diesem Tag nur die Lust verspürten, zu eskalieren.

Derby zwischen Braunschweig und Hannover – Bilder vom Spiel Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © dpa | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © dpa | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © dpa | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © DPA Images | Swen Pförtner Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka Braunschweig empfing im Eintracht-Stadion den Rivalen aus Hannover. Die besten Impressionen vom Spiel am 14. April 2024 in der Fotostrecke. © regios24 | Darius Simka 1 / 50

Dabei hatte der Einsatztag für die Polizei gut angefangen und sollte später auch „vernünftig“ zu Ende gehen. Aber mittendrin, im Stadion, dort, wo die Polizei sich auf die Absprachen mit den Vereinen verlassen musste, lief einiges schief. Die Polizeidirektion Braunschweig, die den Einsatz verantwortete, zog abends trotzdem ein positives Fazit. Mindestens 1000 Polizistinnen und Polizisten hatten das Spiel rund um das Stadion abgesichert. Etwas weniger als beim letzten Duell in Braunschweig, wie die Einsatzleitung betonte, aber immer noch genug, um offenbar genügend abzuschrecken. Massive Präsenz wirkte.

Bundespolizei: Keine Probleme bei An- und Abreise der Fans

Zudem waren etwa 400 Kräfte der Bundespolizei im Einsatz, die insbesondere die An- und Abreise der Gästefans überwachten. Auch das verlief bis zum Redaktionsschluss ohne größere Probleme, wie Sprecher Kevin Müller erklärte. Gesamteinsatzleiter Uwe Lange, zugleich Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig, sagte: „Unser polizeiliches Konzept ist aufgegangen. Rund um die An- und Abreise aller Zuschauenden kam es zu keinerlei Störungen. Im Stadion kam es jedoch durch den Abbrand von Pyrotechnik zu teilweise massiven Störungen.“

Auch Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka zeigte sich insgesamt zufrieden, deutete aber Konsequenzen an, was das Verhalten der Fans in der Kurve angeht. „Dieses unverantwortliche Verhalten der Chaoten im Stadion werden wir mit den Vereinen sehr zeitnah aufarbeiten“, sagte er.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens äußert sich zum Polizeieinsatz während des Niedersachsenderbys. © FMN | DIRK BREYVOGEL

Innenministerin Behrens kündigt Gespräche an: Täter werden bestraft

Dieses Gespräch wird bald folgen, dafür wird auch Innenministern Behrens sorgen, will sie glaubwürdig bleiben. Noch am Sonntag kündigte sie eine „Nachlese“ der Ereignisse an, zusammen mit den Vereinen. Während sie das Konzept der Fan-Trennung durch die Polizei hervorhob, war ihre Kritik an Veranstalter Eintracht Braunschweig deutlich aus ihrem Statement herauszulesen. So teilte Behrens unserer Zeitung mit: „Gleichzeitig mussten wir wieder mit ansehen, dass die Stadionkontrollen mit Blick auf Pyrotechnik offensichtlich ins Leere gelaufen sind. Raketen wurden aus dem Gästefanblock gezielt in Richtung Braunschweig-Fans auf der Gegengeraden geschossen und dabei unbescholtene Zuschauerinnen und Zuschauer verletzt. Ich empfinde das als unerträglich und wünsche allen Betroffenen von Herzen gute Besserung und eine schnelle Genesung! Die Polizei wird alles tun, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen, aber so kann und darf es nicht weitergehen.“

Auch wenn Stadt und Verein in Braunschweig in den vergangenen Wochen erste bauliche Maßnahmen ergriffen und im Vorfeld des Spiels eng mit der Polizei kooperiert hätten, so Behrens, müsse hier gerade mit Blick auf die Stadionkontrollen noch mehr passieren. „Darüber hinaus zeigt sich einmal mehr, dass die Ultras sich von Geldstrafen für ihre Vereine absolut nicht beeindrucken lassen. Wir werden mit DFB und DFL darüber zu reden haben, wie mit Strafen diejenigen getroffen werden können, die für diese Auswüchse verantwortlich sind.“ Damit endete das Statement der Ministerin.

Viele Bilder: Impressionen vor und nach dem Niedersachsen-Derby Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Tim Prescher Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Tim Prescher Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Tim Prescher Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Dirk Breyvogel Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Cornelia Steiner Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Dirk Breyvoge Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Stefan Lohmann Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Stefan Lohmann Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Cornelia Steiner Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © regios24 | Darius Simka Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Tim Prescher Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Tim Prescher Polizei, Fans, Stimmung – klicken Sie sich durch die Fotos zum Niedersachsen-Derby in Braunschweig am 14. April 2024. © FMN | Tim Prescher 1 / 24

Was wird Eintracht Braunschweig tun?

Interessant wird sein, wie in dem Fall Eintracht Braunschweig als Adressat der Kritik in den nächsten Tagen auf die Ereignisse reagieren wird. Richtig ist nämlich auch, dass beim Derby mit dem Einsatz von sogenannten „mobilen Vereinzelungsanlagen“ im Eingangsbereich der Gästefans schon eine sicherheitsrelevante Maßnahme eingeführt wurde. Zudem sollten Fangnetze in der Nordkurve den Beschuss anderer Blöcke erschweren. Das Projekt misslang allerdings gründlich. Schon vor Anpfiff flogen die ersten Raketen vonseiten der 96-Chaoten in Richtung Eintracht-Fans.

Auch das ist das Derby: Choreo der Eintracht-Fans vor Anpfiff. © dpa | Swen Pförtner

Außerdem hatte Eintracht Braunschweig angekündigt, wesentlich mehr Ordner beim Spiel einzusetzen, was aber offenbar kein wirksames Mittel war, um die massenhafte Einführung von Pyros in die Kurven zu unterbinden.

Auch der Einsatzleiter am Stadion, Dominik Rittel, der zusammen mit etwa 10 Kolleginnen und Kollegen aus der Einsatzloge der Polizei das Spiel verfolgte, nannte die Vorfälle auch bei diesem Derby „bedenklich“. Insbesondere wenn Personen verletzt würden und Kinder mit ihren Eltern traumatisiert solche Spiele vorzeitig verlassen müssten, stelle das eine bedauerliche Entwicklung dar, sagte Rittel noch während des Spiels.

Auch interessant

Eintracht gegen Hannover: Kein Sieger im Niedersachsen-Derby Von Leonard Hartmann

Südkurven-Banner: Fans werfen Behrens Populismus vor

Am Ende auch dieses Derbys ist nicht wirklich klar, wie es gelingen soll, das Stadion als Ort sportlicher Auseinandersetzungen sicherer zu machen. Auf die Forderungen der Politik reagierte die aktive Fan-Szene auch in Braunschweig deutlich gereizt. Auf zwei Plakaten, die kurz in der Südkurve zu sehen waren, wurde Behrens Populismus vorgeworfen. Etwas derbe hieß es unter anderem: „Niemand hat Dich gewählt. Behrens halt’s Maul.“

Zu hoffen bleibt, dass das nicht der Tonfall sein wird, mit dem die Gespräche über mehr Sicherheit in niedersächsischen Stadien in eine nächste Runde gehen werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: