Wolfsburg. Am Samstagabend hat es am Nordkopf in Höhe eines Supermarktes eine Auseinandersetzung gegeben. Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht.

Die Polizei hat am späten Samstagabend gegen 21.30 Uhr nach einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen den Zentralen Omnibusbahnhof am Nordkopf in Wolfsburg gesperrt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden bei dem Streit vier Personen verletzt. Nähere Informationen seien derzeit noch unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich zu meiden, eine Gefahr bestehe jedoch nicht. Busse werden derzeit umgeleitet.

Dieser Text wird aktualisiert.

