Wolfsburg. Am Montag ist es im Kleingartenverein Westersieck zu Bränden gekommen. An den Feiertagen gab es für die Feuerwehr Wolfsburg einiges zu tun.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat es im Kleingartenverein Westersieck in Wolfsburg gebrannt. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zu einer brennenden Gartenlaubean der Heinrich-Nordhoff-Straße alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen entdeckten die ersten Kräfte zwei weitere Gartenlauben, die in Flammen standen. Die drei Brandherde lagen rund 600 Meter auseinander. Freiwillige Ortsfeuerwehren wurden zusätzlich zu Hilfe gerufen.

Brände im Kleingartenverein Westersieck beschäftigen rund 100 Einsatzkräfte

Der Einsatz stellte nach Aussage der Feuerwehr eine Herausforderung dar. Die Wasserversorgung der Kleingartenanlage reichte nicht aus - im Pendelverkehr brachten Tanklöschfahrzeuge Wasser aus Hydranten an der Königsberger Straße zu den Bränden.

Zwei der drei Brände befanden sich in unmittelbarer Nähe zur ICE-Strecke Hannover-Berlin. Das Feuer zog die Lärmschutzwand in Mitleidenschaft. Zwischenzeitlich drohten Flammen, die Oberleitungen zu beschädigen. Die Strecke wurde gesperrt, konnte jedoch gegen 22 Uhr wieder freigegeben werden.

Nachlöscharbeiten dauern

Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass sich ein Brand auf eine angrenzende Gartenlaube ausbreitete. Somit wurden insgesamt vier Gartenlauben zerstört. Mithilfe mehrere C-Rohre konnte das Feuer schließlich gelöscht werden - die Nachlöscharbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht, schreibt die Feuerwehr.

Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Einsatzleiter war Matthias van der Wall. Neben der Berufsfeuerwehr löschten die Ortsfeuerwehren Fallersleben, Vorsfelde, Ehmen, Heiligendorf, Nordsteimke, Reislingen, Mörse und Stadtmitte. Hinzu kamen die Einsatzversorgung sowie Stadtbrandmeister Jörg Deuter mit seinen beiden Stellvertretern. Wie es zu den Bränden kam, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt.

Müllcontainer brennen

Noch während der Löscharbeiten an der Heinrich-Nordhoff-Straße wurde ein weiteres Feuer in der Straße „Auf der Rönnecke“ in Wolfsburg gemeldet. Dort brannten zwei Müllcontainer, die direkt an einem Wohngebäude standen. Dank des schnellen Eingreifens der Ortsfeuerwehr Hehlingen, die mit insgesamt drei Fahrzeugen unter der Leitung von Stadtbrandmeister Jörg Deuter vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Auch die Entstehung dieses Brandes ist unklar - die Polizei ermittelt.

In Wendschott droht ein Teich überzulaufen

Die Ortsfeuerwehr Wendschottwurde während der Einsätze in Wolfsburg zu einer technischen Hilfeleistung im eigenen Ortsteil alarmiert. Aufgrund der starken Regenfälle mussten Regenwasserschächte kontrolliert werden, da ein Teich überzulaufen drohte.

Feuerwehren Brackstedt und Vorsfelde springen ein

Wegen der vielen Einsätze musste der Grundschutz für das Stadtgebiet Wolfsburg sichergestellt werden. Die Ortsfeuerwehren Brackstedt und Vorsfelderückten mit dem übrigen Löschzug in die Wache der Berufsfeuerwehr in der Dieselstraßeaus. Sie übernehmen die Wachbesetzung.

Was zu den Bränden in der Kleingartenanlage an der Heinrich-Nordhoff-Straße sowie in der Straße „Auf der Rönnecke“ geführt hat, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

