Wolfsburg. Innerhalb von zehn Jahren wurden in Wolfsburg 5000 Wohneinheiten geschaffen. Weitere Neubaugebiete sind schon in Planung.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann will den Wohnungsbau auch in schwierigen Zeiten vorantreiben. Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes für 2024 kündigte er eine proaktive Stadtentwicklung und Wohnbaupolitik an. Damit will der OB sicherstellen, dass die Einwohnerzahl mindestens stabil bleibt und künftig mehr Menschen nach Wolfsburg ziehen als aus Wolfsburg fort.

Die Rahmenbedingungen für die Wohnbauoffensive hätten sich verändert, vor allem durch den Anstieg der Zinsen und die drastisch steigenden Baukosten, sagte Weilmann in der letzten Ratssitzung des Jahres. Dennoch bestehe nach wie vor bei vielen Menschen der Wunsch nach Eigentum. „Daher werden wir auch künftig im Eigentumssegment neue Wohnmöglichkeiten schaffen“, versprach er.

Oberbürgermeister plant neue Baugebiete in Wolfsburg

Oberbürgermeister Dennis Weilmann (rechts, mit Bauunternehmer Friedrich Sahle) will die Wohnungsbauoffensive in Wolfsburg fortsetzen. (Archiv) © regios24 | Darius Simka/regios24

Der Oberbürgermeister erwähnte in diesem Zusammenhang den Vermarktungsstart für das städtische BaugebietKrummer Morgen in Heiligendorf und die Übergabe erster Eigenheime im XXL-Baugebiet Sonnenkamp zwischen Nordsteimke und Hehlingen. Für die Hellwinkel-Terrassen seien in diesem Jahr zwei neue Investoren gefunden worden.

In den kommenden Jahren würden zudem die Entwicklungen des Vorsfelder Fuhrenkampes und des städtischen Baugebietes Wiedbusch in Neindorf im Fokus stehen. Wie berichtet, sollen in Neindorf auf 29 Hektar Fläche überwiegend Einfamilienhäuser und Doppelhäuser, aber auch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser entstehen. Im nördlich des Wolfsburger Promillewegs geplanten Fuhrenkamp könnten bis zu 1100 Wohneinheiten gebaut werden.

Häuslebauer in Wolfsburg können mit Unterstützung rechnen

Wie berichtet, haben sich Baugrundstücke (nicht nur) in Wolfsburg in letzter Zeit zu Ladenhütern entwickelt. Der Immobilienentwickler Marco Moretti wirft der Kommune Fehler vor. Seiner Meinung nach hat sie in den letzten zehn Jahren zu wenig getan, um jungen Familien in Zeiten günstiger Zinsen den Erwerb von Reihenhäusern, Doppelhäusern und Einfamilienhaus-Grundstücken zu ermöglichen.

Dennis Weilmann verwies in seiner Haushaltsrede darauf, dass in den vergangenen zehn Jahren in Wolfsburg rund 5000 Wohneinheiten entstanden seien. Davon seien rund 32 Prozent Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäuser. „Mehr als ein Drittel dieser Wohneinheiten sind alleine in den letzten zwei Jahren gebaut worden“, so der OB.

Auch günstigen Wohnraum soll es geben

Die Stadt Wolfsburg steckt bekanntlich in finanziellen Schwierigkeiten. Kämmerer Andreas Bauerempfiehlt dem Rat, wegen der hohen Erschließungskosten bei der Entwicklung von Wohnbaugebieten „sehr mit Augenmaß“ vorzugehen. Im Investitionsprogramm 2024 sind rund 8,5 Millionen Euro für Bauen und Wohnen eingeplant.

Der OB kündigte in seiner Haushaltsrede auch an, die Errichtung und den Erhalt bezahlbaren Wohnraums voranzutreiben. Er nannte in diesem Zusammenhang den Schlesierweg, wo die städtische Wohnungsgesellschaft Neuland abgerissene Wohnblöcke durch kostengünstige Neubauten mit niedrigen Mieten ersetzt.

5000 Wohneinheiten sind in Wolfsburg bereits entstanden

Fortführen wird die Stadt Wolfsburg ihre Wohnraumförderprogramme. Während die Haushaltsberatungen erst beginnen, hat der Rat bereits einstimmig beschlossen, 2024 und 2025 jeweils 200.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um jungen Ehepaaren sowie Familien mit Kindern durch zinslose oder zinsgünstige Darlehen den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern.

Ebenfalls profitieren sollen erneut ältere Wolfsburger: Sie können Zuschüsse von bis zu 5000 Euro für altersgerechte Umbauten erhalten.