Visitenkarte

Tim Althof wurde am 7. April 1988 in Minden in Nordrhein-Westfalen geboren. Der 35-Jährige beginnt nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Restaurantfachmann im Parkhotel „Upstalsboom“ in Emden. Nach Stationen auf Wangerooge und Rügen wechselt er an die Ostsee zum Schlossgut „Groß Schwanensee“ als Restaurantleiter. Im Anschluss wird er Maître im „Hotel Bergland“ in Sölden/Tirol. Nach weiteren Positionen im Bereich Event-Catering wird er General Manager beim „Partylöwen“ in Hannover. Seit dem 1. Februar 2023 ist er stellvertretender Geschäftsführer im „Überland“ Braunschweig. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag ab 17.30 Uhr, Willy-Brandt-Platz 18, Telefon: 0531 180534 10.