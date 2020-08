Die lokale Jury bei den Sternen des Sports hat entschieden

Vor kurzem kam die lokale Jury der „Sterne des Sports 2020“ zu ihrer wichtigen Sitzung zusammen. Veranstalter war die Volksbank im Harz eG, für deren Geschäftsgebiet der Wettbewerb vor Ort ausgeschrieben ist.

Viele Sportvereine aus der Region hatten ihre Bewerbung um den „Oscar des Breitensports“ eingereicht. Die lokale Jury stand jetzt vor der Aufgabe, den Verein mit dem besten gesellschaftspolitischen Engagement zu finden und den Bronzesieger der „Sterne des Sports 2020“ zu küren. Der Große Stern des Sports in Bronze 2020 ist mit einem Geldpreis in Höhe von 1.500 Euro dotiert.

Die Jury besteht aus fünf Mitgliedern, die in der Region im Bereich Sport engagiert sind. Petra Graunke (KSB Göttingen-Osterode, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle Osterode), Dr. Johann Alberts (stellvertretender Vorsitzender des KSB Goslar), Milena Eimann (Duale Studentin zur Diplom-Trainerin im Biathlon), Robert Koch (Sportredakteur beim Harz Kurier) sowie Norbert Gössling (Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz) unterstützten mit ihrer Fachkompetenz den Wettbewerb und gewährleisteten eine faire Auswahl der Vereine. Sie verleihen damit der öffentlichen Anerkennung für das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Sportvereine Ausdruck.

Gesellschaftliches Engagement

Die Volksbank im Harz fand Sportvereine in unserer Region, die durch gesellschaftliches Engagement überzeugten. Die Bandbreite reicht von besonderen Kinder- und Jugendsportgruppen über Programme zur Integration und Gesundheitsprävention bis hin zu Angeboten für Familien, Senioren und Schulen. Die Sieger werden mit attraktiven Geldprämien belohnt und bei der Preisverleihung am 17. September bekannt gegeben.

Der Erstplatzierte ist automatisch für die nächste Runde um die Sterne des Sports in Silber auf Landesebene qualifiziert. Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbs ist das Bundesfinale und die Vergabe der Sterne des Sports in Gold 2020. Sie werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin an die Bundessieger überreicht.

Die „Sterne des Sports“ sind der bedeutendste Breitensportpreis in Deutschland. Viele prominente Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Politik unterstützen und begleiten den „Oscar des Breitensports“, der in diesem Jahr bereits in die 17. Runde geht. Mit Enthusiasmus, der bis in die höchsten Ebenen reicht: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundespräsidenten Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier ließen es sich in den vergangenen Wettbewerben nicht nehmen, die Bundessieger persönlich auszuzeichnen.

Alle Sportvereine der Region haben im nächsten Jahr erneut die Möglichkeit sich für die Sterne des Sports zu bewerben. Die neue Bewerbungsrunde startet im Frühjahr 2021.

Weitere Informationen unter www.vbimharz.de/sternedessports.