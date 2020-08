Kerlgesund-Tour ist am 29. August zu Gast in Südniedersachsen

An vier Standorten in Niedersachsen ist die Kerlgesund-Tour 2020 zu Gast und bringt Männer mit abwechslungsreichen Angeboten in Bewegung. Der Auftakt der diesjährigen Tour findet am Samstag, 29. August, ab 11 Uhr beim KSB Göttingen-Osterode statt, Gastgeber ist der Mündener Ruderverein. Im Mittelpunkt steht das Ausprobieren von Sportarten, der Austausch von Erfahrungen und vor allem der Spaß an der Bewegung. Weitere Termine sind in am 5. September in Hildesheim sowie Sögel und am 13. September in Westerstede.

Die Kerlgesund-Tour ist ein gemeinsames Präventionsprojekt des Landessportbundes Niedersachsen und der BKK24. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die niedersächsischen Männer für Bewegung zu begeistern, mit den Sportvereinen vor Ort in Kontakt zu bringen und für die eigene Gesundheit zu sensibilisieren, damit sie auch in Zukunft fit bleiben“, ist Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des LSB Niedersachsen, vom Erfolg der Kerlgesund-Tour überzeugt. Der BKK24-Vorstand Friedrich Schütte ergänzt: „Ziel der Kerlgesund-Tour ist insbesondere, Appetit auf mehr zu machen und damit die Basis für ein längeres und besseres Leben zu schaffen.“

Abwechslungsreiches Programm

In der Dreiflüsse-Stadt hat der veranstaltende KSB Göttingen-Osterode ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben dem sportpraktischen Angebot in den verschiedenen Workshops gibt es auch praktische und theoretische Tipps. Der Erlebnissporttag wird mit einem lebhaften Experten-Vortrag zum Thema „Dein Schweinehund und Du – Anregungen für einen bewegten Lebensstil“ eröffnet. „Ein Großteil der deutschen Bevölkerung weiß um die Bedeutung regelmäßiger Bewegung. Doch nur knapp ein Drittel schafft es auch, regelmäßig sportlich aktiv zu sein“, sagt Referent Dr. Arne Göring vom Hochschulsport Göttingen. Der Vortrag erforscht die Hintergründe dieser Inaktivität und zeigt anhand unterschiedlicher Theorien auf, wie man sich für Sport motivieren kann und auch das Umfeld unterstützt.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause startet der sportliche Teil beim Ausprobieren der ausgewählten Sportarten. Im Anschluss erwartet die Teilnehmer ein Fun-Triathlon, bevor der Tag mit dem geselligen Abschlussgrillen und einem Lagerfeuer einen gemütlichen Ausklang findet.

Die Sportarten

Aus insgesamt sechs verschiedenen Sportarten können die Männer auswählen, zwei Workshop-Phasen sind vorgesehen. Beim Rudern zeigen die Mitglieder des Mündener Rudervereins in gesteuerten Gig-Vierern die Grundlagen dieser faszinierenden, schnellsten muskelbetriebenen Wassersportart. Ebenfalls auf das Wasser geht es beim Stand-Up-Paddling, kurz SUP. Olaf Split und sein Team vom Mündener Kanu-Club geben eine professionelle Einführung in diese Trendsportart, die auf der Fulda genauso faszinierend ist wie am Strand von Hawaii.

Cubeletics wiederum ist die perfekte Kombination aus Fitnesstraining, Spaß und Abwechslung. Personal Trainer Jörg Thiel stellt das Konzept vor. Schnell zur Sache geht es beim Speedminton, das verrät schon der Name. Die Kombination aus Badminton, Squash und Tennis wird von Dennis Dörner (KSB Göttingen-Osterode) vorgestellt und ist auch ohne vorherige Erfahrungen in Rückschlagsportarten es einfach und schnell erlernbar.

Ebenfalls mit einem Schläger wird beim Cardio-Tennis gearbeitet. Dr. Tobias Heyer vom Mündener TC zeigt den Teilnehmern dabei, dass Tennis auch ohne Netz und Ascheplatz auskommt – einfach auf der grünen Wiese. Kubb, Mölkky und Boule stehen beim sechsten Workshop im Mittelpunkt. Die interessanten Outdoor-Spiele für Männer jeden Alters werden von Dennis Dörner beim Ausprobieren vorgestellt. Die Wurfspiele erfreuen sich gerade an der frischen Luft immer größerer Beliebtheit. Ein Muss für jeden Kerl, wenn es heißt: Sofa war gestern – Kerlgesund ist heute.

Anmeldungen nimmt Dennis Dörner vom KSB Göttingen-Osterode unter Telefon 0551/50469053 oder per E-Mail an dennis.doerner@ksb-goettingen-osterode.de entgegen. Weitere Infos gibt es unter www.ksb-goettingen-osterode.de. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich, die Teilnahmegebühr inklusive Getränke, Mittagssnack und Abschlussgrillen beträgt 10 Euro.