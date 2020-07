Im NFV-Kreis Göttingen-Osterode gibt es 13 neue C-Trainer

Harste. Nach der Corona-Pause konnte endlich der Trainer-C-Lehrgang abgeschlossen werden. Die Prüfung fand auf dem Sportplatz in Harste statt.

Endlich, nach fast vier Monaten Corona-Pause, konnte der Trainer-C-Lehrgang im NFV-Kreis Göttingen-Osterode abgeschlossen werden. Nach 120 Lerneinheiten zu je 45 Minuten war es möglich, die Prüfung auf dem Sportplatz in Harste – noch ohne Demoteams, aber mit motivierten Teilnehmern und Prüfern – durchzuführen.

13 neue Trainer werden im NFV-Kreis Göttingen-Osterode in der Saison 20/21 vorwiegend im Bereich Kinder und Jugend ihr Wissen und Können an junge Fußballer weitergeben. Die Prüfung wurde vom NFV-Qualifikationskoordinator für den Bereich Südost, Marcus Olm, und den Prüfern André Pusch (Klein Lengden) und Dennis von Ahlen (Gleichen) abgenommen. Lehrgangsleiter Thomas Hellmich (Lenglern) konnte auf eine erfolgreiche Ausbildungszeit zurückblicken. Hellmich dankte in diesem Zusammenhang besonders dem Landkreis Göttingen für zur Verfügung gestellten Hallenzeiten sowie dem Bovender SV und RW Harste, deren Sportplätze während des Lehrgangs genutzt wurden.

Die neuen Trainer: Kai Albrecht, Dennis Becker, Thore und Uwe Gropengiesser, Paetrik Hampe, Timm Schrader (alle TuSpo Weser Gimte), Justin Duus, Christian Schwarzbrunn (beide TuSpo Petershütte), Sven Lübbe-Helbig (TSV Kl. Lengden), Marie Meyer (SVG Göttingen), Simon Sürig, Luca Uhlendorff (SCW Göttingen), Anja Timmerbeil (SV Puma Göttingen).