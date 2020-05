Spieler des VfR Dostluk Osterode laufen für den guten Zweck

In der Bezirksliga ruht der Ball, die Kicker des VfR Dostluk Osterode (in rot) gönnen sich aber keine Pause und laufen für den guten Zweck.

Und sie laufen und laufen und laufen: Die Bezirksliga-Fußballer des VfR Dostluk Osterode haben sich nach ihrem Sieg in der Lauf-Challenge gegen die Trainer und Betreuer dazu entschlossen, weiter zu Laufen. Diesmal nicht nur zu ihrem eigenen Wohl, sondern für einen guten Zweck.

Der Verein bezahlt für jeden gelaufenen Kilometer zehn Cent, die bisher gelaufenen 1.360 km kommen mit in die Wertung. Jeder Lauf von Spielern, Trainern und Betreuern bis zum 22. Juni wird einfließen. Das erlaufende Geld soll der Kindersportstiftung Harz zu Gute kommen. In den kommenden Wochen will der Verein aktuell über die erbrachten Laufleistungen informieren und hofft, eine stattliche Summe spenden zu können.

„Über Interessenten, die diese Aktion in welcher Form auch immer unterstützen möchten, würden wir uns natürlich freuen“, sagen die VfR Dostluk-Verantwortlichen. Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Vereins.