Corona ist schuld: Viele Sportevents im Altkreis sind abgesagt

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Sportgeschehen fest im Griff. Seit Mitte März ruht der Betrieb, bis zum 31. August sind in Niedersachsen Großveranstaltungen untersagt. Etliche fest im Terminkalender verankerte Events wurden mittlerweile abgesagt, in praktisch allen Sportarten wurden die laufenden Spielzeiten abgebrochen. Ein Überblick zeigt, welche Veranstaltungen in der Region unter anderem ausfallen und auf die Heimspiele welcher Teams verzichtet werden muss.

Laufveranstaltungen

Der Herzberger Juesseelauf war die erste Laufsportveranstaltung im Altkreis, die im März aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde. Auch der Hattorfer Oderpark-Seelauf und der Südharzer Vitallauf in Bad Sachsa finden in diesem Jahr nicht statt. Noch Hoffnung hat man in Osterode, der Stadtwaldlauf wurde zunächst in den Spätsommer verlegt und könnte somit tatsächlich stattfinden. Der geplante Termin ist nun der 13. September.

Auch in der weiteren Region wurden etliche Läufe bereits abgesagt, unter anderem die Altstadtläufe in Göttingen, Duderstadt und Goslar. Einen neuen Termin hat auch Harztor-Lauf in Niedersachswerfen gefunden. Statt wie eigentlich geplant im April hofft man nun im nahen Thüringen, am 30. August laufen zu können.

Leichtathletik

In Niedersachsen wurden vom NLV zunächst alle Wettkämpfe bis zum 30. Juni abgesagt. Auch das Internationale Sparkassen-Meeting im Osteroder Jahnstadion ist betroffen, das Treffen der Spitzenleichtathleten hätte am 13. Juni stattfinden sollen.

Auch die Regionsmeisterschaft 2020 der NLV-Kreise Osterode, Northeim und Göttingen, fällt im Mai aus, sie soll stattdessen nach den Sommerferien in Lindau stattfinden.

Pferdesport

Das hochkarätig besetzte Hardenberg Burgturnier, die Harzburger Galopprennwoche oder die auf regionaler Ebene geplanten Turniere, etwa beim RFV Pöhlde – die für den Frühling und Sommer vorgesehenen Events sind abgesagt oder verschoben worden.

Auch das traditionelle Kranzreiten in Förste, zu Pfingsten stets ein Besuchermagnet, fällt in diesem Jahr aus. Hoffnung gibt es aber für die Turniere, die später im Jahr geplant sind.

Hindernisläufe

Ob als Teilnehmer oder als Zuschauer, der Harzer Keiler Run in Hörden ist einer der beliebtesten Hindernisläufe in Norddeutschland. In diesem Jahr fällt die Schlammschlacht, am 13. und 14. Juni terminiert, jedoch aus. Ob es im kommenden Jahr weitergeht, ist noch offen.

Mit dem Great Barrier Run in Göttingen Anfang September steht ein Hindernislauf in der Region aber noch fest im Kalender und soll wie geplant stattfinden.

Vereinsjubiläen

Sowohl der SV Viktoria Bad Grund als auch der FC Merkur Hattorf werden 100 Jahre alt. Beide Vereine wollten dies mit einem entsprechenden Jubiläumsfest feiern, in beiden Fällen sind die Feierlichkeiten aber in das kommende Jahr verschoben wurden und sollen dann nachgeholt werden. Beim FC Eisdorf waren zum 70. Vereinsgeburtstag ebenfalls Aktionen geplant, die nun zunächst auf Eis liegen.

Beachvolleyball

Statt einer fröhlichen Beachparty gibt es traurige Gesichter. Anfang Juni hätte auf dem Osteroder Kornmarkt der City-Beachcup stattfinden sollen, frühzeitig musste das Spektakel aber schon abgesagt werden.

Handball, Volleyball und mehr

Für die Handballer der HSG oha war die Saison ebenso vorzeitig beendet wie für die Volleyball-Teams des Altkreises oder die Eishockey-Cracks der Harzer Falken. Die Tischtennis-Saison wurde ebenfalls abgebrochen. Unklar ist, wie es im Fußball weitergeht.

Die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen wollen hinter verschlossenen Türen in Turnierform die Saison beenden.