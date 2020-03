Rot-Weiß Hörden punkten nervenstark mit dem Rücken zur Wand

Fast schon als sensationell kann man die beiden letzten Spiele der ersten Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden in der 1. Kreisklasse bezeichnen.

Mit dem Rücken zur Wand als Letzter ging es im Heimspiel gegen den MTV Gittelde. Beide Eingangsdoppel gewannen die Hördener, dabei konnten Axel Peters/Felix Klawonn das Stardoppel der Gäste besiegen. Michael Diekmann behielt im Einzel die Nerven und gewann im Entscheidungssatz mit 12:10, Axel Peters erhöhte auf 4:2. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und glichen aus. Nun war das untere Paarkreuz gefordert und sowohl Axel Peters als auch Felix Klawonn gewannen. Das Schlussdoppel Diekmann/Keil verlor zwar im fünften Satz, aber Peters/Klawonn siegten zum 7:5.

Das letzte Saisonspiel bestritt das Team beim Dritten TTC Förste II. Auch hier lag man mit 4:2 in Front, Diekmann/Keil im Doppel und Andreas Keil, Felix Klawonn und Axel Peters im Einzel punkteten. Im zweiten Einzeldurchgang gewann Förste drei Spiele in Folge, ehe Felix Klawonn, der an dem Tag eine starke Leistung ablieferte, nach Satzrückstand im Entscheidungssatz zum 5:5 gewann. Peters/Klawonn holten ihr Schlussdoppel glatt in drei Sätzen, Diekmann/Keil zeigten starke Nerven und erkämpften sich im fünften Satz den 11:9-Sieg und damit erneut den 7:5-Erfolg.

Mit den vier Punkten dürfte sich die Mannschaft wohl in der 1. Kreisklasse gerettet haben, kann jetzt aber nur noch auf die Spiele der Konkurrenz schauen.