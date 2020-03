VfR Dostluk Osterode unglücklich verliert in letzter Sekunde

In der Fußball-Bezirksliga konnten am Wochenende nur drei Begegnungen ausgetragen werden – allesamt auf Kunstrasen. Die Partie des SV Rotenberg beim FC Sülbeck/Immensen fiel somit aus, der VfR Dostluk Osterode hingegen spielte. VfR Dostluk Osterode - SSV Nörten-Hardenberg 2:3 (1:1). Erst in der...