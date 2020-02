Niedersachsen fahren in Südtirol weit nach vorne

Eigentlich hätten sich die alpinen Skirennläufer aus Sachsen, Thüringen, Westdeutschland, Hessen, Niedersachsen und den nördlichen Bundesländern auf dem Wurmberg in Braunlage zu ihren Meisterschaften treffen sollen, aber der milde Winter zwang die Verantwortlichen des veranstaltenden SC Bad Grund zu einer Verlegung ins Südtiroler Olang – eine Location, die im Vorfeld ob der weiten Anreise nicht bei allen auf ungeteilte Zustimmung stieß. Am Ende waren aber alle sehr begeistert und freuten sich über die „besten Rennen seit langem“, wie ein Teilnehmer berichtet. Das Rennprogramm sah an den drei Veranstaltungstagen Riesenslalom, Slalom und Parallelslalom vor, favorisiert waren die Schüler des Skigymnasiums Oberwiesenthal, sowie die starken Westdeutschen und Thüringer Rennläufer.

Für den Auftakt im Riesenslalom hatte sich Annika Röbbel vom SC Bad Grund viel vorgenommen und wurde in der Schülerklasse U16 mit dem zweiten Platz belohnt, leider konnte sie die Führung aus dem ersten Lauf um 15 Hundertstelsekunden knapp nicht behaupten. Sie wurde dabei nur vom langjährigen Teammitglied des Niedersächsischen Skiverbands, Friederike Huber vom Bremer Skiclub, geschlagen, so dass man eigentlich von einem Doppelsieg des NSV sprechen kann. Mit deutlichem Abstand von einer Sekunde ging der dritte Rang ging an Victoria Symoniuk vom SC Bonn.

Biermann wird guter Vierter

Bei den Jungen U16 ging der Sieg deutlich an den favorisierten Paul Götze vom ASC Oberwiesenthal, gefolgt von Robert Wiegand (SSV Erfurt) und Michel Seifert (SC Schöneck). Hier erreichte Oskar Biermann vom SC Bad Grund einen hervorragenden vierten Platz.

In der Altersklasse U14 siegte bei den Mädchen NSV-Athletin Liv Greten (SC Springe) zeitgleich mit Mia Savannah Korn aus Sachsen, die schon bei internationalen Rennen weit vorn gelandet war. Clara Gaedicke (SC Bad Grund) kam als Newcomerin im hinteren Mittelfeld ins Ziel. Bei den Jungen dieser Altersklasse kamen Kilian Wagner und Martin Georgiev, beide SC Bad Grund, auf die Plätze zwei und drei. Hier zeigten sich die ersten Früchte der Trainingsarbeit von Karsten Wagner (SC Bad Grund, ehemaliges Nationalkadermitglied), der für diesen Nachwuchsbereich verantwortlich zeichnet. Felix Luginsland vom SC St. Andreasberg belegte den fünften Platz.

Röbbel wird wieder Zweite

Am zweiten Wettkampftag stand der Slalom auf dem Programm. Wieder gelang Annika Röbbel ein hervorragender zweiter Platz, nur knapp geschlagen von der in der DSV-Rangliste weit höher rangierenden Sächsin Hilde Gärtner. Bei den U16-Jungen lagen wieder Götze und Wiegand vorn, gefolgt von Luis Weglartz (SC Schöneck). Nach seinem Ausfall im Riesenslalom brachte der Bad Lauterberger Finn-Jona Daske einen guten vierten Platz nach Hause.

Liv Greten konnte bei den jüngeren Mädchen als Dritte wieder ein gutes Ergebnis in der U14-Klasse einfahren. Bei den Jungen war es wieder nur der Hesse Pfahls, der vor den Grundnern Wagner und Georgiev landete.

Den Höhepunkt des Wochenendes brachte der abschließende Parallelslalom. Auf dem im Europacup erprobten Hang am Pre da Peres gab es spannende Kämpfe im direkten Vergleich.

Friederike Huber aus Bremen wuchs über sich hinaus und siegte mit deutlichem Vorsprung, Annika Röbbel stand mit ihrem dritten Platz auch hier wieder auf dem Podium der U16-Mädchen. Zweite wurde Romy Stellmacher aus Winterberg. Ein tolles Ergebnis brachten Finn Jona Daske als Zweiter und Oskar Biermann als Vierter der U16-Jungen ins Ziel. Der Sieg ging nach Erfurt an Robert Wiegand.

Weitere gute Platzierungen

Liv Greten vom SC Springe, schloss das Wochenende mit dem sechsten Platz ab, Pia Huchtkemper (SC 111 Braunschweig) auf Rang 18, Leonie Quoll (SC 111 Braunschweig) auf Rang 22 und Clara Gaedicke (SC Bad Grund) als 24. im Gesamtklassement rundeten das Ergebnis ab.

„Endlich haben sich unsere Aktiven mal belohnt“ meinte ein sichtlich erleichterter NSV-Sportwart und Trainer Henning Röbbel nach den überragenden Wettkämpfen auf den Pisten in Südtirol, die die Harzer Alpinen auch zu der ein oder anderen Trainingseinheit nutzten. Mit zwölf Podestplatzierungen war es für den Niedersächsischen Skiverband die erfolgreichste Nord-West-Ostdeutsche Schülermeisterschaft seit mehr als 20 Jahren.

Großes Lob gebührt dem Veranstalter SC Bad Grund und den unterstützenden Niedersächsischen Vereinen, welche nicht nur für einen gewohnt reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe sorgten, sondern den Aufwand nicht scheuten, eine solche Großveranstaltung im fernen Südtirol durchzuführen.