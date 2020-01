Trainer Schuller fordert: „Müssen auf den Punkt genau fit sein“

Ganz stark ist der SC HarzTor in die Saison der Fußball-Kreisliga gestartet. In den ersten acht Partien kassierte man nur eine Niederlage und gehörte lange der Spitzengruppe an. Kurz vor der Winterpause fielen die Kneippstädter allerdings in ein kleines Leistungstief und beendete die Hinrunde mit...