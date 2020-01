Noch am Mittwochmittag waren die Reparaturarbeiten an der Ampel in der Schanzenstraße im Gang.

Bad Lauterberg. Die Ampel an der Schanzenstraße in Bad Lauterberg funktioniert wieder. Gegen 16 Uhr am Mittwoch, 8. Januar, war die Reparatur beendet.

Ampel an Schanzenstraße in Bad Lauterberg funktioniert wieder

Die Ampelanlage an der Schanzenstraße in Bad Lauterberg wurde am Mittwoch neu aufgestellt, nachdem sie am Dienstag, 7. Januar, bei einem Unfall mit einem Lkw beschädigt und umgeknickt wurde (wir berichteten). Die Arbeiten konnten bereits am Mittwoch abgeschlossen werden, so dass die Lichtzeichenanlage gegen etwa 16 Uhr provisorisch wieder funktionierte. Das berichtet die Polizei Bad Lauterberg.

In Folge des Unfalls waren auch zwei Fußgängerampeln an der Bahnhofstraße stadteinwärts kurzfristig ausgefallen. Am Mittwochnachmittag liefen laut Informationen der Polizei alle Anlagen bereits wieder, die Phasen seien jedoch noch nicht wieder aufeinander abgestimmt gewesen.

Die Verkehrssicherung an der viel befahrenen Kreuzung hatten sich seit Dienstagmittag Beamte der Polizei Bad Lauterberg mit dem Außendienst des Lauterberger Ordnungsamts sowie der Grundschule am Hausberg geteilt, um den Passanten ein sicheres Überqueren der Straße zu ermöglichen. Besonders während der mit dem Schulbetrieb verbundenen Stoßzeiten war jemand vor Ort, um den Weg zur Schule oder nach Hause für die Kinder zu sichern.