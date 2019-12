Herren des TTC GW Herzberg gehen als Tabellenvize in Pause

Herzberg. In der Bezirksklasse feiern die Herzberger zwei Auswärtssiege, erst in Förste, dann in Hattorf. Etliche weitere Teams sind im Einsatz.

In den letzten Spielen der Hinserie hatten einige Teams des TTC GW Herzberg noch ein anspruchsvolles Programm zu absolvieren.

Die erste Herrenmannschaft musste innerhalb von acht Tagen vier Spiele abwickelten und trat am vergangenen Wochenende zweimal auswärts an. Beim TTC Förste erreichten Philip Böttcher, Christopher Jablonski, Stephanie Müller, Gabriel Becker, Sebastian Lagershausen und Kevin Winter ein 9:4. Nach einer raschen 4:1-Führung sah es nach einer klaren Sache aus, ehe die Hausherren zum 4:3 verkürzten. Danach gab es aber nur noch einen Spielverlust für die Herzberger Gäste.

Tags darauf hieß es früh aufstehen, der Beginn des Spiels beim TTC GW Hattorf war auf 9.30 Uhr terminiert. Diesmal mit Michael Hartmann statt Sebastian Lagershausen entwickelte sich bis zum 4:4 ein ausgeglichenes Spiel. Brenzlig wurde es, als die Gastgeber in Führung gingen (4:6). Dann konnte sich Jablonski nach 1:2-Satzrückstand noch durchsetzen, Hartmann punktete in vier Sätzen zum Ausgleich. Müller und Becker sorgten für das 8:6-Zwischenergebnis und Winter wurde von dem Seitenblick an den Nachbartisch so beflügelt, dass im fünften Satz mit 11:1 den 9:6-Gesamtsieg perfekt machte. Die Herren gehen damit als Vize-Herbstmeister in die Pause.

Niederlagen für den TTC II

Zwei Niederlagen kassierte die zweite Mannschaft. In eigener Halle konnten Herzberger dem TTC GW Hattorf II nicht genug Paroli bieten (3:7). Obwohl mit fünf Spielern am Start, reichte es nur zu Spielgewinnen von Jörg Zupke, Michel Winter und Kevin Winter. Gegen den SuS Tettenborn, Herbstmeister der Kreisliga, hatte die durch Krankheit dezimierte Truppe mit Michel und Kevin Winter, Jörg Zupke und Laura Vollbrecht nicht viel entgegenzusetzen (1:7). Den Ehrenpunkt holte Michael Winter.

Ebenfalls zwei Einsätze in der Nicolaihalle hatten die dritten Herren gegen direkte Tabellennachbarn. Nachdem zuerst der besser platzierte TTC Förste II von Jessica Wills, Laura Vollbrecht, Frank Nolte und Manuela Schwark mit 7:4 bezwungen wurde, patzte die reine Männergesellschaft mit Michael Recht, Stefan Sommer, Frank Nolte und Manfred Becker gegen den tiefer platzierten TTC Hattorf III mit 5:7.

Endlich in den Rhythmus gekommen sind die fünften Herren. Mit 7:2 siegten Ralf Kellner, Moritz Telge, Björn Wiegand und Petra Kuhn beim TV Pöhlde II klar. In der Aufstellung Jürgen Bergmann, Joachim Matuschewski, Nico Beck und Wolfgang Hartz war auch die sechste Mannschaft siegreich, gegen den TSC Eisdorf wurden nur ein Doppel und ein Einzel abgegeben.

Die Kreisliga-Mädchen Alina Weber, Katharina Nieft, Celine Tramowski und Victoria Nieft absolvierte ihr letztes Spiel gegen den TV Bilshausen souverän (10:0). 10:0 Punkte und 48:2 Spiele lautet die beeindruckende Bilanz.