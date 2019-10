Reiter betätigen sich beim Orientierungsritt als Abschlepper

Der Reiterverein Südharz veranstaltete kürzlich seinen 5. Orientierungsritt, 29 Pferd-Reiter-Paare gingen in Bartolfelde an den Start. Pünktlich machte sich das erste Paar auf den Weg in Richtung Barbis. Trotz des anhaltenden Regens hatten aber nur wenige Teilnehmer abgesagt. Die Strecke wurde von den Organisatoren so geplant, dass auch Pferde, die barfuß laufen, die teilnehmen konnten. Die Streckenführung geleitete die Reiter von Bartolfelde Richtung Barbis zur Oder und zurück über das Wohngebiet am Bühberg.

Der erste Stopp befand sich in der Straut. Dort wurden Steigbügel von den Reitern möglichst weit geworfen. Hier hatten Patricia Kolbe-Röger mit 24 Meter und Angelina Michelle Rogge mit 26 Meter die Nase vorn. Weiter ging es in Richtung Beberteich – immer auf der Suche nach „wilden Tieren“ am Wegesrand. Viele Teilnehmer ritten womöglich auch aufgrund der Wetterlage etwas blauäugig durch die Natur, bei der Auswertung galt es zu benennen, welche Kuscheltiere an den Bäumen angebundenen waren.

Gehorsamkeit wird getestet

An der nächsten Station wurde die Gehorsamkeit des Pferdes getestet: es sollte auf einer karierten Picknickdecke stehen bleiben, der Reiter sollte absteigen und mit einem Knistersack um die Decke hüpfen, während das Pferd weiterhin ruhig steht. Auf dem weiteren Weg Richtung Alte Warte wurde das Ringstechen den Reitern abverlangt. Bergauf mit einem Stock bewaffnet, galt es sechs Ringe zu erhaschen. Wer diese Station erfolgreich hinter sich gebracht hatte, bekam vom Team eine Spaghetti in die Hand gedrückt. Diese sollte nach Möglichkeit in Originallänge an der nächsten Station wieder abgegeben werden.

Teilnehmer beim Orientierungsritt des RV Südharz. Foto: Verein / RV Südharz

Bei gutem Wetter wäre die nächste Station eine willkommene Abkühlung gewesen. So kämpften die Reiter mit der Nässe von oben und zusätzlich von unten, es sollten in der Oder mit einem Kescher bunte Bälle gefischt werden. Das Stationsteam wies den weiteren Weg Richtung Industriegebiet Barbis und auf den Bühberg. Station fünf befand sich direkt an der Biogasanlage. Hier wartete ein Bobbycar darauf, abgeschleppt zu werden. Auf dem weiteren Rückweg konnte man die Natur genießen und brauchte nur hin und wieder die Augen nach den Kuscheltieren aufhalten.

Zurück auf der Reitanlage angelangt, wartete noch ein kleiner Fragenkatalog auf die Reiter. Danach war aber immer noch nicht Schluss mit den Aufgaben für die Reiter-Pferd-Paare. In der Reithalle hing ein Bällevorhang, der durchritten werden sollte. Hier war durchaus viel Coolness bei den teilnehmenden Pferden vorhanden. Weitaus schwerer fanden sie es, seitwärts über eine mit Luftballons bestückte Stange zu gehen. Die letzte Station sorgte noch einmal für besonderen Spaß, verkleidet galt es, einen kleinen Slalom im Trab zu reiten – dann war es nach 3,5 Stunden geschafft.

Sieger

Erwachsene: 1. Lena Skopek mit Otis (RV SG Bad Grund), 125,7 Punkte; 2. Dr. Kerstin Achmus-Stenz mit Tschetan (RV Teichhütte), 116 Punkte; 3. Anna-Lena Lunk mit Donna (RV Hattorf), 114,9 Punkte

Jugendliche: 1. Anna Lena Töpperwien mit Wizzard (RF Holzerode), 114 Punkte; 2. Lilian Maria Brandes mit Tissimo (RV Ildehausen), 111,3 Punkte; 3. Angelina Michelle Rogge mit Dream Boy 47 (RV Teichhütte), 109,5 Punkte

Kinder: 1. Emma Gioia Lampe mit Nathan (RV Südharz), 98,4 Punkte; 2. Emma Sophie Dommes mit Etania (RV Sudweyhe), 90,1 Punkte; 3. Felicia Langer mit Starlight (RV Südharz), 79,7 Punkte