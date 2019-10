Tischtennis-Teams des TTC GW Hattorf erleben holprigen Start

Die ersten Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Hattorf sind in die neue Saison gestartet, der Auftakt ist jedoch recht holprig verlaufen.

So musste sich die erste Jugend in der 1. Kreisklasse gleich zweimal deutlich geschlagen geben. Zunächst konnte beim TV Bilshausen einzig Justin Didszun beim 1:9 einen spektakulären Fünfsatz-Sieg beisteuern, ehe bei der SG Bergdörfer II am Ende ein 0:10 zu Buche stand. Ähnlich schwer hat es die zweite Jugend in der 2. Kreisklasse, die nach einer Auftaktniederlage in Scharzfeld auch im ersten Heimspiel unterlegen war: Ohne Spielverlust entführte der DJK Krebeck II beide Punkte aus dem DGH. Nichtsdestotrotz konnten in diesen Partien insbesondere die Punktspielanfänger im Team erste wertvolle Erfahrungen sammeln.

Fürst sorgt für die Initialzündung

Im Erwachsenenbereich zeigten sich die Damen in der Bezirksliga in guter Frühform: Gegen den TTC Esplingerode lag das Team zu Beginn mit 1:2 zurück, ehe Desireé Fürst für eine Initialzündung sorgte. Während die ersten beiden Sätze noch knapp mit jeweils 11:13 verloren gegangen waren, drehte sie die Partie in den Folgesätzen und holte sich im fünften Satz mit einem 13:11 den Sieg zum 2:2-Ausgleich und zur Wende. In der Folge siegten auch Martina Kretschmer und Sigrid Rusteberg, so dass die Grün-Weißen ihrerseits in Führung lagen. Die Gäste arbeiteten sich zwar noch einmal heran, doch ein Fünfsatz-Sieg von Rusteberg und ein weiterer Erfolg von Kretschmer brachten den ersten Matchball, den Anna Böttcher in der Folge souverän zum 8:4-Endstand verwandelte.

Weniger erfolgreich verlief der Start der neuformierten ersten Herren. Nach Wechseln und Verletzungen sind aus der Vorsaison derzeit nur noch Marc Hensel und Markus Kühne aktiv, alle übrigen Teamkollegen sind aus den hinteren Mannschaften aufgerückt. Dementsprechend tritt das Team in der Bezirksklasse an, statt die Meldemöglichkeit in der höheren Bezirksliga genutzt zu haben – und musste auch hier zunächst Lehrgeld bezahlen. Beim DJK Krebeck legten die Gastgeber furios los und führten schnell mit 6:0, bevor Uwe Barke und Markus Kühne die ersten Erfolge gelangen. Dabei sollte es jedoch bleiben, so dass nach Mark Stiemerlings abschließender Fünfsatz-Niederlage die Heimreise mit einem 2:9 im Gepäck angetreten werden musste.

Kein Herrenteam siegreich

Ähnlich erging es den ebenfalls komplett neu sortierten weiteren Herrenteams: Während die zweiten Herren in der Kreisliga deutlich in Tettenborn unterlagen, hielten die dritten Herren in der 1. Kreisklasse gegen die SG Osterhagen/Lauterberg III zunächst gut mit. Rainer Jagemann/Kevin Adner siegten zum 1:1, nach zwei folgenden Niederlagen besorgte Tilo Monjau den 2:3-Anschluss. Mehr sollte jedoch beim 2:7 nicht mehr gelingen.

In der 2. Kreisklasse erging es den vierten Herren gegen den TTK Gittelde-Teichhütte III nicht besser. Das Doppel Klaus Sukhardt/Daniel Großmann sowie Großmann und Ralf Kasparek im Einzel steuerten die Punkte beim 3:7 bei. Dafür ging es gegen die SG Osterhagen/Lauterberg IV spannender zu. Klaus Sukhardt/Alexander Buhl im Doppel sowie sowie Sukhardt, Kasparek und Buhl im Einzel siegten zum 4:1-Zwischenstand, wobei drei Siege erst im fünften Satz gelangen. Danach kämpften sich die Gäste bis zum 4:4-Ausgleich heran. Buhl bewies erneut starke Nerven und siegte nach seinem Doppel- und Einzel-Erfolg zuvor auch in seinem dritten Spiel über die volle Satzdistanz, so dass der TTC wieder vorlegte. Doch erneut konnte die SG ausgleichen, beim Stande von 5:5 ging es in die Schlussdoppel. Auch hier entwickelten sich spannende Partien, die letztlich aber beide zugunsten der Gäste von der SG ausgingen, die so mit 7:5 das bessere Ende für sich hatten.