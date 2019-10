Teams des JFV Rhume-Oder wollen ins Halbfinale

Im Nachwuchsbereich werden am Feiertag etliche Viertelfinalspiele im Bezirkspokal ausgetragen. Aus dem Altkreis Osterode sind dabei in allen drei Altersklassen noch Mannschaften vertreten, im Einsatz sind allerdings nur die beiden Teams des JFV Rhume-Oder.

Gleich zweimal hofft man bei den Schwarz-Grünen auf den Sprung in das Halbfinale, die beiden Spiele der C- und A-Jugend werden am Donnerstag in Hattorf stattfinden. Zunächst hat die C-Jugend um 11 Uhr die BVG Wolfenbüttel zu Gast. Die BVG hat bisher alle Spiele in der Bezirksliga gewonnen, der Gegner wird sicherlich eine große Herausforderung für die JFVler. Die Gastgeber als Team aus der Kreisliga haben aber nichts zu verlieren und werden alles versuchen, um dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Im Anschluss um 12.30 Uhr möchte die A-Jugend des JFV gegen den SC Union SalzGitter das Halbfinale erreichen. Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga gab es vor wenigen Wochen eine 2:4-Niederlage, wobei das Spiel lange ausgeglichen war. Trainer Jannik Strüber hofft vor allem auf die Rückkehr von Kapitän Adrian Wiese, der zuletzt verletzungsbedingt fehlte.

Die Partie der Petershütter B-Jugend gegen den 1. SC Göttingen 05 II wurde auf den 10. Oktober verlegt.