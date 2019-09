Beim RV Südharz gibt es Akrobatik auf dem Pferderücken

Bartolfelde. Beim Reiterverein aus Bartolfelde gehen nach drei Jahren Pause in dieser Saison wieder mehrere Voltigiergruppen bei Turnieren an den Start.

Nachdem zum Ende des Jahres 2015 beim RV Südharz ein radikaler Umbruch in der Sparte Voltigieren stattfand, haben sich die Voltigierer in diesem Jahr endlich wieder auf mehreren Turnieren präsentiert. In den drei Jahren der Abstinenz haben neue Trainer ein neues Pferd ausgebildet und auch vielen neuen Kindern den vielseitigen Sport näher gebracht.

Im Frühjahr kam die erste Mannschaft mit der selbst ausgebildeten, vereinseigenem Stute Cortina von den Turnieren in Hohenhameln und in Hannover/Langenhagen jeweils mit dem ersten Platz und somit mit goldenen Schleifen zurück. Motiviert von diesem ersten Herantasten präsentierte sich das Team Südharz jetzt im September gleich mit drei Starts bei dem Voltigierturnier auf dem Klostergut Bodenstein bei Bockenem.

Platz eins in der E-Gruppe

Das Team Südharz 1 mit Svenja Walthes, Victoria Hirt, Sarah Fee Stasiak, Melina Müller, Hannah Boger, Malene Mantz und Feline Große belegte den ersten Platz in der Kategorie E-Gruppen. Hirt sprang dabei für die kurzfristig verletzt ausgefallene Madeleine Lochter ein, so konnten große Änderungen der fertig zusammengestellte Choreografie vermieden werden. In der Leistungsklasse E zeigen alle Teams eine vorgeschrieben Pflicht im Galopp und eine fünf-minütige Kür im Schritt, zu der auch Zweierübungen gehören.

Die zweite Mannschaft startete als G-Gruppe und zeigte zunächst nur die Pflicht im Schritt. Die Voltigierer waren Paula Werner, Lena de Kooker, Lea Michaelis, Lina Engel, Emely Braatz, Marie Engel, Magdalene Dreymann, Nele Lühry und Lukas de Kooker. Als Helfer waren Svenja Walthes und Melina Müller mit dabei. Belohnt wurde das Team mit dem zweiten Platz und silbernen Schleifen.

Zwei Gruppen des RV Südharz starten nach einem Umbruch und drei Jahren Pause in diesem Jahr wieder bei Turnieren. Foto: Verein / RV Südharz

Nach zweieinhalb Jahren ist das ehemaliges Gruppenmitglied Viktoria Hirt im Sommer wieder ins Training eingestiegen und startete mit nur vier Wochen Vorbereitungszeit zusätzlich noch in einer Einzel-Prüfung. Auch sie hatte wie die beiden Gruppen als wichtiges Teammitglied das Schulpferd Cortina unter sich, das in allen drei Prüfungen von Claudia Strauß longiert wurde. Hirt präsentierte die Pflicht im Galopp und eine einminütige Kür im Schritt und brachte eine goldene Schleife mit nach Hause.

Training zweimal in der Woche

Beim RV Südharz in Bartolfelde trainieren die drei Voltigiergruppen an zwei Wochentagen auf den vereinseigenen Pferden Johnny und Cortina. Diese Pferde sind auch im Reitunterricht, der an fünf Tagen in der Woche stattfindet, dabei. Zudem stehen hier den Reitschülern noch zwei weitere Pferde zur Verfügung. Die Voltigierer haben sich als Ziel für die Winterarbeit gesteckt, sich und das Pferd Cortina soweit auszubilden, dass sie gemeinsam nächstes Jahr im LPO-Bereich starten können.

In der nächsthöheren Leistungsklasse A müssen die Pflicht und die Kür im Galopp gezeigt werden, was noch viel Krafttraining auch für Cortina bedarf. Sie muss im Galopp zwei sich bewegende Kinder tragen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Die Kinder müssen ihre Bewegungen immer im Takt und im gemeinsamen Schwerpunkt mit dem Mitvoltigierer und mit dem Pferd in Einklang bringen, das muss lange und intensiv trainiert werden.