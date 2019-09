Ralph Körber möchte in Förste mit drei Punkten Servus sagen

Am 9. Spieltag steht in der 1. Kreisklasse Nord das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Hattorf und dem Zweiten vom SC Eichsfeld im Mittelpunkt. Außerdem stehen in Walkenried und Hörden Altkreisduelle an. Doch auch das Spiel in Förste steht im Blickpunkt. Alle Partien werden am Sonntag um 15...