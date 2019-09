TuSpo Petershütte will beim Tabellenzweiten alles geben

Eine schwere Aufgabe erwartet die Fußballer des TuSpo Petershütte am Samstag in der Landesliga. Der Aufsteiger ist zu Gast beim Tabellenzweiten TSC Vahdet Braunschweig, will sich in der Löwenstadt aber ganz gewiss nicht kampflos geschlagen geben. Anpfiff auf dem Olympia-Platz am Bienroder Weg ist...