Herzberger Jugend gewinnt das Lokalduell gegen RW Hörden

Obwohl die Serie bereits in vollem Gange ist, standen in der vergangenen Woche erneut lediglich sechs Spiele für die Teams des TTC GW Herzberg an.

Die Landesliga-Damen starteten am Samstag zum VfR Weddel II zu ihrer zweiten Partie. Dort trafen Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht unter anderem auf die Geschwister Rudel, die Tischtennis-Kennern von ihren zahlreichen Auftritten und Siegen bei den Hattorfer Neujahr-Turnieren bekannt sind. Die Harzer Gäste ließen sich jedoch nicht beeindrucken und blieben voll motiviert. Nach ausgeglichenen Doppeln, wobei Vollbrecht/Recht knapp im fünften Satz verloren, setzte sich das Duell auf Augenhöhe fort. Schwark verlor, Wills machte den Rückstand wieder wett. Bis zum 4:4 konnten die Herzberger Damen den Gleichstand aufrecht erhalten. Erst zwei Niederlagen von Vollbrecht und Recht in Folge, die einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, brachten die Gastgeberinnen zum ersten Mal mit zwei Punkten in Führung. Wills konnte nochmals verkürzen, die beiden letzten Einzel von Vollbrecht und Recht führten jedoch zum 5:8-Endstand aus Herzberger Sicht.

Auch die zweite Damenmannschaft war im Einsatz und empfing den TV Bilshausen in der Nicolaihalle. Hier war der Spielverlauf recht klar – die Gastgeberinnen konnten beim 2:8 nur ein Doppel (Steinmetz/Klemm) und durch Alina Steinmetz ein Einzel gewinnen.

Glatter Sieg für die dritten Herren

Bei den Herrenteams war Herzberg III gegen Hörden angesetzt. Michael Recht, Stefan Sommer, Frank Nolte und Manuela Schwark machten nicht viel Federlesens und konnten nach rund zwei Stunden ein 7:2 zur Unterschrift auf dem Spielblock präsentieren. Mit gleichem Ergebnis, einem 7:2-Sieg, endete auch das Spiel der sechsten Herren beim TV Pöhlde III. Hier sah es zunächst nach einem 1:2 nach den Doppeln und einer Niederlage von Manfred Becker nach leichten Vorteilen für die Heimmannschaft aus, allerdings wurden alle weiteren Einzel von den Herzberger Grün-Weißen gewonnen.

Die Kreisliga-Jungen-Mannschaft holte sich zur Unterstützung Maxim Ruder an Bord, der seine Vereinskameraden Jamie Joel Hampel (2), Sophia Helbing (1) und Nico Beck (1) nicht enttäuschte. Beim 8:2-Sieg über RW Hörden steuerte er beide Einzel und mit Nico Beck ein Doppel zum Sieg bei.

Gleich mehrere Nummern zu groß war offenbar das Team vom TV Bilshausen für die dritte Jugendmannschaft. Mit 0:10 und keinem Satzgewinn wurden Niels Vogt, Danny Moor, Finn Kevin Schaper, Luis Makowski, Jona Christian Wedemeyer und Ben Schweser von den Gästen aus dem Eichsfeld regelrecht überrollt.