TSC Dorste holt in Rosdorf drei wichtige Auswärtspunkte

Drei Siege aus vier Spielen – die Bilanz der Altkreis-Teams in der Fußball-Kreisliga kann sich an diesem Wochenende durchaus sehen lassen. SC Rosdorf - TSC Dorste 1:3 (0:0). Einen langen Atem bewiesen die Kicker des TSC Dorste beim Auswärtsspiel in Rosdorf. Nach einer torlosen ersten Hälfte...