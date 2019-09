Beeindruckende Bilder und große Emotionen bei der EDF-Gala

Zum zweiten Mal hatte die Elhadj Diouf Foundation (EDF) zur großen Spendengala in die Osteroder Stadthalle eingeladen. Vor vollem Haus bekamen die Besucher wie versprochen einen Abend voller Überraschungen geboten – mit bekannten Gästen, afrikanischen Rhythmen, beeindruckenden Bildern und vielen Emotionen.

Zu den Gästen zählte Barbara Rittner, Head of Women’s Tennis beim DTB. „Ich unterstütze die EDF sehr gerne und bleibe natürlich auch dabei“, versprach die Bundestrainerin, die über verschiedene Aktionen bereits 2.500 Euro sammeln konnte. Auch die Hoepner-Zwillinge Paul und Hansen wollen die EDF unterstützen. Die für ihre außergewöhnlichen Aktionen bekannten Brüder haben eine Tour von Berlin nach Westafrika im Kopf – mit einem pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug.

Eine eigene EDF-Schule

Tolle Neuigkeiten konnte Moderator Matthias Stach aus Kaolack verkünden. Die EDF, in deren Stiftungsrat Stach aktiv ist, konnte in der westafrikanischen Stadt ein Grundstück für eine eigene Schule erwerben. „Wir sind megastolz, 200 bis 250 Kinder können dort unterrichtet werden. Inzwischen schreiten die Arbeiten auf dem Gelände schnell voran“, berichtete er.

Doch damit nicht genug: Auch ein neues Haus für das Cabinet Medical konnte gefunden werden. „In das alte Gebäude hat es reingeregnet, der ehrenamtlich dort tätige Arzt hat auf einer Pritsche im Flur geschlafen. Das jetzt ist ein Quantensprung“, erklärte EDF-Stiftungsratsmitglied Dr. Mirko Mehde.

Tolle Showeinlagen

Natürlich gab es auch beeindruckende Showeinlagen. Sängerin Emma Weber berührte genauso wie Stach mit seinem Poetry Slam-Beitrag. Wilde Trommel-Rhythmen und einen einmaligen Stelzentanz bot Aliou Badji’s Diamoral, während Frauke Menger mit Sand wahre Kunstwerke schuf.

Mit dem Elhadj Diouf-Award wurden in diesem Jahr die Junior-Botschafter ausgezeichnet, die auf deutscher wie senegalesischer Seite an Projekten arbeiten. Stellvertretend durften daher Jan-Aage Diederich und Elhadji Abdoulaye Ndong den Preis entgegennehmen.

Eine Überraschung hatten Stach und die weiteren Stiftungsratsmitglieder für Tobias Rusteberg parat, Initiator des Senegal-Projekts am TRG Osterode. „Eigentlich überreichen wir den Elhadj Diouf-Award nur an junge Menschen, aber mit diesem Ehren-Award machen wir ein einziges Mal eine Ausnahme“, erklärte der Moderator. Unter stehenden Ovationen wurde Rusteberg als „Botschafter der Menschlichkeit“ ausgezeichnet – und dachte als erstes an seinen viel zu früh verstorbenen Freund Elhadj: „Der Award ist genauso für ihn, in seinem Sinn versuchen wir, alles Mögliche auch möglich zu machen.“