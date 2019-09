VfR Dostluk Osterode startet den nächsten Versuch

In der Fußball-Bezirksliga heißt es am diesem Wochenende gleich zweimal Altkreis Osterode gegen Stadt Göttingen. Während der SV Rotenberg die 1:12-Schmach des vergangenen Spieltags bei Sparta Göttingen wettmachen will, benötigt der VfR Dostluk Osteroder im Kräftemessen mit dem FC Grone dringend...