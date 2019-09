KSB richtet in Osterode einen Sporttag nur für Frauen aus

Wieder einmal eine große Vielfalt an neuen und bewährten Sportangeboten wird beim Frauensporttag 2019 vom Kreissportbund Göttingen-Osterode angeboten. Unterstützt wird dieser besondere Sporttag vom LSB Niedersachsen und der Gleichstellungsstelle des Landkreises Göttingen. Ausprobieren, Kennenlernen und Mitmachen ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen. Am Samstag, 14. September, kann ab 9 Uhr in Osterode in der Lindenbergsporthalle und der angrenzenden Gymnasiumsporthalle dieser besondere sportliche Tag exklusiv nur von Frauen erlebt und mitgestaltet werden.

Bei der Vielfalt von 21 grundverschiedenen Workshops ist mit Sicherheit für jede Teilnehmerin etwas dabei. Das Programm wird aus drei aufeinanderfolgende Workshops zum Ausprobieren ausgesucht. Dazu zählen unter anderem TRX Schlingentraining, Elastische Schulterfaszien nach der Franklin-Methode, Pilates Flow, Intervalltraining zu zweit, Tanzen wie Shakira, DeepWork, T-Bo, Hoola Hoop, Powertraining mit dem Hocker, Stretch und Relax und viele mehr.

Sport treiben und dabei auch noch Spaß haben – so lautet die Devise für den Frauensporttag 2019. Eingeladen sind alle interessierten Frauen und Mädchen, egal welchen Alters und welcher Kultur. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Eine Anmeldung kann ausschließlich über die Internetseite www.ksb-goettingen-osterode.de erfolgen, wo das Anmeldeformular und ausführliche Informationen hinterlegt sind. Wer sich seinen Wunschkurs sichern möchte, sollte nicht allzu lange warten. In der Teilnehmergebühr von 15 Euro ist auch eine Pausenverpflegung enthalten. Erstmals gibt es jetzt für Übungsleiterinnen die Möglichkeit, sich durch die Teilnahme fünf LE zur Verlängerung ihrer Lizenz anrechnen zu lassen.

Fragen zum Frauensporttag beantwortet in der KSB-Geschäftsstelle die Geschäftsführerin Petra Graunke, Telefon 05522/73483 oder per E-Mail an petra.graunke@ksb-goettingen-osterode.de.