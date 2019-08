Drei Altkreis-Duelle stehen in der 1. Kreisklasse auf dem Plan

Ein volles Programm am Sonntag verspricht die 1. Kreisklasse Nord. Neben drei direkten Duellen zwischen Mannschaften aus dem Altkreis Osterode stehen zudem drei Heimspiele in Walkenried, Hörden und Eisdorf an. Anpfiff der Partien ist jeweils um 15 Uhr. VfB Südharz – SC Eichsfeld. Mit einem Sieg...