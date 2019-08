Viktoria Bad Grund und VfB Südharz siegen in der Pokalquali

In der Qualifikationsrunde des Kreispokal mussten vier Mannschaften aus dem Altkreis die Segel streichen. Der VfB Südharz und Bad Grund hingegen zogen in die nächste Runde ein. SV Lerbach - NK Croatia Göttingen 2:5 (0:1). In einem recht ausgeglichenen Duell nutzten die Gäste die Fehler der...