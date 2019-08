VfR Dostluk Osterode trifft auf den Meister SG Bergdörfer

Am morgigen Sonntag treffen in der Fußball-Bezirksliga sowohl der SV Rotenberg als auch der VfR Dostluk Osterode auf spielstarke Mannschaften. Während der SVR nach einem erfolgreichen Saisonstart mit breiter Brust nach Northeim reist, ist Dostluk vor dem Kracher gegen die SG Bergdörfer weiter in...