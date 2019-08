Osterode. Am Wochenende beginnt in der Nord-Staffel die neue Saison. Sieben Mannschaften aus dem Altkreis Osterode sind vertreten.

In der 3. Kreisklasse zählt vor allem der Spaß am Fußball

Als vorerst letzte Herren-Liga im NFV-Kreis Göttingen-Osterode nimmt an diesem Wochenende auch die 3. Kreisklasse den Spielbetrieb auf, im Vergleich zur vergangenen Spielzeit allerdings aufgrund sinkender Meldezahlen nur noch mit drei statt vier Staffeln. Ob und wann in der Kleinfeld-Staffel der 4. Kreisklasse gespielt wird, ist noch offen.

In der Nord-Staffel der 3. Kreisklasse sind sieben der zehn Mannschaften im Altkreis Osterode zu Hause. Gespannt darf man auf die Derbys sein, etwa zwischen dem VfL Badenhausen II und dem FC Westharz, oder in der Dreier-Konstellation zwischen dem SV Zorge, dem VfB Südharz II und der SG Steina/Neuhof II. Oberstes Ziel bei allen Mannschaften ist vor allem, den Spaß am Fußball zu bewahren – unabhängig von den Ergebnissen.

Die zweiten Herren des VfL Badenhausen. Foto: Verein

VfL Badenhausen II

Wieder unter altem Namen tritt der VfL nach der Loslösung vom FC Westharz an. In der Reserve der Badenhäuser sind einige durchaus bekannte Kicker aktiv, das Team dürfte zu den Titelkandidaten zählen.

Kader: Andreas Töpperwien, Phillip Placht, Josip Brmbota, Markus Sauer, Tobias Vollerthum, Nico Beede, Marcel Weigoni, Jens Gerullis, Dennis Hoffmann, Jens Schoon, Manuel Apel, Arne Lüttich, Torben Dörrier, Martin Bröhl, David Eckel, Jan Oleyniczak, Lorenz Kühnert, Fabian Middelmann, Ruslan Alscharnow, Tim Römermann, Kai Gundlach, Alexander Scheider-Hainke, Gerrit Weber, Miguel Zwickert, Phillip Pisowodski, Aaron Sillus.

Neuzugänge: David Garcia Lopez (SG Sösetal), Lukas Asche (FC Westharz III), Bastian Demsky (SV Viktoria Bad Grund), Mathias Placht (eigene A-Jugend).

Abgänge: keine.

Trainer: Reinfried Gundlach.

Die Herren der SG Sösetal. Foto: Verein

SG Sösetal

In der SG Sösetal sind die zweiten Mannschaften des TSC Dorste und SV Förste unter einem Dach vereint. In der vergangenen Spielzeit mischte das Team lange im Titelkampf mit und belegte am Ende Rang drei.

Kader: Lukas Friedmann, Maximilian Jahnke, Christopher Stramer, Jörg Burgholte, Jan-Luca Limburg, Dirk Bähring, Fabian Jäger, Thorben Scheele, Marcel Schubert, Nicolas Ernst, Roy Kühne, Alexander Wächter, Jan Bergmann, Ralf Dörge, Timo Borchers, Benedikt Haase, Jannis Wendt, Jonathan Preuß, Tom M’Barki, Sebastian Timme, Jan Hillebrecht, Jonas Hillebrecht.

Neuzugänge: Leon Kleindienst (A-Jugend JFV Rhume-Oder), Till Lepa (reaktiviert).

Abgänge: Ingo Schindler (Karriereende).

Trainer: Jörg Burgholte und Michael Limburg.

VfL 08 Herzberg II

In der vergangenen Saison belegten die Welfenstädter mit einer ausgeglichenen Bilanz den vierten Platz.

Kader: Nimon Gashi, Nils Kummerow, Sascha Gruhlke, Mohamed M’Barki, Dominik Heidemann, Ali Hodeib, Martin-Manuel Mahlert, Mohammad Mohammadi, Aliullah Kishawarz, Tim Philip Kaelz, Gheorge-Christian Bucska-Calina, Tilo Monjau, Mike Noack, Mario Rudat, Vedat Benzer, Ramazan Ünsal, Niklas Heidemann, Diaa Alhardani, Nasrullah Amiri, Kassan Barzegar.

Neuzugänge: Phillip Graf, Ashkan Zandi, Nikola Maravic.

Abgänge: keine.

Trainer: Detlef Heidemann.

VfB Südharz II

Mit einigen Neuzugängen verstärkt geht die Reserve des VfB Südharz ins Rennen.

Kader: Marvin Aderhold, Mustafa Al Katip, Kanan Al Mahameed, Majed Alshekh Bakkour, Sven Bierwisch, Nick Diener, Maximilian Gorges, Nuri Hamdo, Jan Hieser, Fabian Hoffmann, Marc Jung, Johannes Knapp, Tim Kratzin, Lukas Neumann, Cesar-Ovidiu Paunescu, Sandro Schirmer, Abdullah Seker, Raik Wenzel, Klaus Wille.

Neuzugänge: Leon Heidicke (SV Zorge), Nils Michalitschke (TuSpo Petershütte), Julian Schlichting (SSV Neuhof), Thomas Eick (FC Arminia Adersheim), Batuhan Kaya, Sydney Kregel (beide eigene Jugend).

Abgänge: keine.

Trainer: Peter Hoffmann.

SG Steina/Neuhof II

Die SG trägt ihre Heimspiele in Steina aus und hält so die Fußball-Tradition des TSV am Leben.

Kader: Tobias Bock, Gerrit Bohne, Lars Bösecke, Pascal Degenhardt, Mirko Di lorio, Florian Gatthor, Benedikt Hoff, Sebastian Hoppe, Jonas Imhof, Jascha Imhof, Leon Junker, Pascal Kählert, Dave Kijek, Alexander Krause, Steven-Henry Marschner, Andreas Nitsche, Enrico Pilz, Kevin Plochowitz, Christoph Schneppe, Thomas Vollmer, Martin Wedler, Sören Wettmarshausen, Sven Wüstefeld.

Abgänge: Marcel Wegner.

Neuzugänge: keine.

Trainer: Thomas Vollmer.

SV Zorge

Die vergangene Saison beendete der SV als Vorletzter, einige Erfolge mehr erhofft man sich in diesmal schon.

Kader: Sascha Leonhardt, Yanneck Krause, Niklas Neulen, Philip Knäpper, Rene Knäpper, Niklas Knäpper, Marvin Cuers, Savas Kaya, Benjamin Mros, Nigel Egginton, Sven Berends, Matthias Rudat, Mark Körber, Thorben Güther, Karsten Seboek, Stephan Zighan, Julian Weiser, Pascal Herkenrath, Tino Langnaese.

Neuzugänge: Daniel Apel (VfR 28 Ellrich), Dominik Fischer (eigene Jugend), Sebastian Nebelung.

Abgänge: Dietrich Ortwien, Leon Heidecke (beide VfB Südharz), Julien Bennewitz.

Trainer: Philip Knäpper.

FC Westharz

Nach der Abspaltung des VfL Badenhausen gehen die Westharzer statt wie in der Vorsaison mit drei Teams nur noch mit einer Mannschaften an den Start.

Kader: Dominik Warnecke, Jan Kreiter, Tobias Kern, Volkan Akman, Marcel Scheller, Rene Scheller, Pasquale Schrader, Saher Salem, Jonas Wode, Steven Stolle, Mesut Akman, Martin Müller, Jan Pinecke, Marvin Walter, Tobias Allershausen, Ronny Bandelow, Roman Bornträger, Nico Gross, Oliver Lemm, Leon Römmermann, Lars Hesz.

Abgänge: keine.

Neuzugänge: Daniel Wittenberg (SV Lerbach).

Trainer: Daniel Görlitz.

Die weiteren Mannschaften der 3. Kreisklasse Nord: SG Bergdörfer II, SG Hahle II/Höherberg II, VfL Olympia Duderstadt II.