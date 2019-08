Frauen der SG Wulften/Lindau/Hattorf hegen Titelambitionen

Wulften. Die Mannschaft peilt in der Kreisliga die Meisterschaft an, der Kader ist breit und schlagkräftig aufgestellt.

Mit einem klaren Ziel tritt die SG Wulften/Lindau/Hattorf in der Kreisliga der Frauen an. Nach Platz drei in der Vorsaison und dem umjubelten Kreispokalsieg will das Team nun den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen.

Die Ambitionen sind nicht unbegründet, schließlich wurde das ohnehin schon starke Team durch den Anschluss der Hattorfer Fußballerinnen noch stärker. Etliche Spielerinnen, die in der vergangenen Saison noch für die FSG Eisdorf/Hattorf in der Landesliga aktiv waren, sind zum Team gestoßen.

Zum Auftakt empfängt die SG am Samstag ab 18 Uhr im Rahmen der Wulftener Sportwoche die SG Denkershausen/Lagershausen. Bereits in der vergangenen Saison konnte sich der Pokalsieger in den Punktspielen zweimal klar durchsetzen.

Kader: Lisa-Marie Behrens, Nina Binnewies, Melanie Bode, Sina Boye, Alina Brodhun, Amelie Flüs, Johanna Heine, Pia Hillebrecht, Lara Kladnik, Regina Koch, Chiara Mügge, Lea Piepenbrink, Maren Pollmeier, Sina Schubert, Lara-Kristin Steinmetz, Juliet von Zehmen, Lea Weidenbecher.

Neuzugänge: Sarah Gräßler (MF Göttingen), Lale Olgay (FFC Renshausen), Laura Berkefeld, Daniela Caputo, Farina Frisch, Josephine Hoffmann, Frederike Lawes, Vanessa Mönch, Alena Niebuhr, Sina Reinhardt, Marina Rogge, Jana Schirmer, Lara Schirmer, Kathrin Schulz, Vinja Hannig, Laura Eicke (alle FSG Eisdorf/Hattorf).

Abgänge: Annika Beushausen, Kira Beushausen, Louisa Heidelberg, Franziska Murken, Mandy Burstyn (alle Karriereende), Annika Tralls (Babypause), Antonia Poweleit (Wohnortwechsel), Lena vom Hofe (Auslandsjahr), Melanie Klapproth, Lea-Denise Stern, Katharina Macke, Lea-Sophie Woltmann, Antonia Marquardt, Sophie Marquardt.

Trainer: Daniel Völker und Jens Böttcher.

1. Kreisklasse 7er/9er

Mit der SG Windhausen/Förste ist auch eine Mannschaft des Altkreises Osterode in der 1. Kreisklasse der Frauen vertreten. Gespielt wird hier auf dem Kleinfeld. Nachdem die junge Mannschaft der SG in der vergangenen Saison viele knappe Niederlagen einstecken musste, hofft man nun dank der gewonnenen Erfahrung auf mehr Erfolgserlebnisse. Zum Saisonauftakt tritt das Team am Samstag um 13.30 Uhr beim FC Gleichen in Sattenhausen an.

Kader: Emely Hillegeist, Lena Peters, Stefanie Brilke, Lea Rösnick, Ayla Szklarecka, Steffi Schreiber, Melina Schwarze, Laura Weitemeyer, Marie Magin, Noemi Semeniuk, Johanna Broihan, Sophie Dobberkau.

Neuzugänge: Lea Benger (eigene Jugend), Jane Krebs.

Abgänge: keine.

Trainer: Björn Schwarze.