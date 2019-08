VfR Dostluk Osterode gibt den Sieg noch aus der Hand

Viele Tore, aber nur ein Punkt: Die Ausbeute des VfR Dostluk Osterode und des SV Rotenberg am ersten Spieltag der Bezirksliga fällt eher dürftig aus. VfR Dostluk Osterode - SG Werratal 3:4 (2:1). Wie in der vergangenen Saison verspielte Dostluk in der Schlussphase eine Führung und stand nach 90...